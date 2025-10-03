Η ευεξία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ο ρυθμός μιας ισορροπημένης καθημερινότητας με λίγη κίνηση που «ξυπνά» το σώμα, τροφή που θρέφει αντί να βαραίνει, ανάσες που γαληνεύουν τον νου, ύπνο που αποκαθιστά μικρές συνειδητές επιλογές που αθροίζονται σε ποιότητα ζωής. Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι γίνονται πιο ανθεκτικοί, πιο παρόντες, πιο δημιουργικοί.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Lidl Κύπρου στέκεται διαχρονικά αρωγός δίπλα στον άνθρωπο, καθιερώνοντας τον θεσμό του Lidl Wellness Camp, μια διήμερη εμπειρία που ενώνει την επιστημονική γνώση με εφαρμόσιμες πρακτικές για όλους.

Στις 8–9 Νοεμβρίου 2025, το ξενοδοχείο Atlantica Aeneas Resort στην Αγία Νάπα θα φιλοξενήσει το 6ο Lidl Wellness Camp, έναν θεσμό που επιστρέφει πιο ώριμος και ουσιαστικός, με στόχο να μετατρέψει τις καλές προθέσεις σε συνήθειες που μένουν. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO και του Παγκύπριου Συνδέσμου Διαιτολόγων & Διατροφολόγων Κύπρου, ενώ φέτος προστίθενται οι αιγίδες του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και του Δήμου Αγίας Νάπας.

Ένα διήμερο ευεξίας και καλής ζωής

Με ένα συμπυκνωμένο πρόγραμμα με σύντομες παρεμβάσεις ειδικών, το διήμερο θα προσφέρει πρακτικά εργαστήρια και δραστηριότητες, σχεδιασμένα για τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης ζωής. Οι θεματικές κινούνται σε άξονες που περιλαμβάνουν συνειδητή διατροφή, ισορροπημένη κίνηση και αποκατάσταση, καλό ύπνο και ψυχική ανθεκτικότητα, οργάνωση ρουτίνας για όλη την οικογένεια, συνειδητές αγορές και υπεύθυνες επιλογές στην κουζίνα, ενημέρωση για τη μείωση σπατάλης τροφίμων, καθώς και ψηφιακή ισορροπία και αρμονία στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Με στόχο το Καλό για... Όλους

Το Lidl Wellness Camp είναι η φυσική προέκταση της στρατηγικής της Lidl Κύπρου. Δεν είναι μια μεμονωμένη δράση, αλλά ένας θεσμός που μεταφέρει την τεκμηριωμένη γνώση από την επιστήμη στην πράξη με απλές, εφαρμόσιμες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα χωρίς υπερβολές. Με τη συμβολή διακεκριμένων ειδικών και υπό θεσμικές αιγίδες, έννοιες όπως ισορροπημένη διατροφή, ψυχική ανθεκτικότητα, ποιοτικός ύπνος και υπεύθυνες αγορές, μετατρέπονται σε εργαλεία που ο καθένας μπορεί να υιοθετήσει—με μετρήσιμο αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία.

Παράλληλα, η Lidl Κύπρου παραμένει σταθερά ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, προωθώντας την πρόληψη αντί την αντίδραση, ενδυναμώνοντας το κοινό να κάνει συνειδητές επιλογές, από το καλάθι μέχρι την κουζίνα και αναδεικνύοντας πρακτικές που ευθυγραμμίζουν τη φροντίδα του εαυτού με τον σεβασμό στους πόρους όπως για παράδειγμα η καλύτερη οργάνωση, οι συνειδητές αγορές και η μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Γίνε ένας από τους τυχερούς

Θέλοντας να συνεχίσει να βελτιώνει τη ζωή των πελάτων της, αναπτύσσοντας και εξυπηρετώντας τα μέλη της τοπικής κοινωνίας, η Lidl Κύπρου διεξάγει ανοικτό διαγωνισμό για όσους ενδιαφέρονται να κερδίσουν μια δωρεάν συμμετοχή στο διήμερο αυτό «αναζωογονητικό ταξίδι» ευεξίας.

Οι 30 νικητές/τριες του διαγωνισμού θα έχουν πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα του διημέρου, διαμονή και γεύματα - προνόμια που θα μπορούν να μοιραστούν με μέχρι 3 αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι συμμετοχές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025 μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που προσφέρεται διαδικτυακά. Οι νικητές θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση και θα ενημερωθούν προσωπικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στον διαγωνισμό, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο εδώ https://shorturl.at/iY3eA