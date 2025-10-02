Η εμβληματική Toyota GR Supra προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη απόλαυση στους λάτρεις της οδήγησης με δύο εκδόσεις περιορισμένης παραγωγής. Πρόκειται για την έκδοση A90 Final Edition και την GR Supra Lightweight EVO.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Toyota Gazoo Racing, η A90 Final Edition διαθέτει αγωνιστικές καταβολές, ενσωματώνοντας έναν εν σειρά, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα τριών λίτρων που συνδυάζεται με ένα ειδικά εξελιγμένο χειροκίνητο κιβώτιο. Ο κινητήρας διαθέτει νέο σύστημα εισαγωγής αέρα, βελτιώσεις στον εγκέφαλο, καταλύτες ελεύθερης ροής και εξάτμιση τιτανίου της Akrapovic, με την ισχύ να έχει αυξηθεί από τους 340 στους 435 ίππους και τη ροπή από τα 550 στα 571 Nm. Η τελική φτάνει πλέον τα 270 χλμ./ώρα.

Η A90 Final Edition η οποία θα παραχθεί σε μόλις 300 κομμάτια, προσφέρει επίσης κορυφαία συμπεριφορά στις στροφές, χάρη στην ανάρτηση της KW που προσφέρει 16 στάδια ρύθμισης της επαναφοράς της και 12 της συμπίεσης. Παράλληλα έχει γίνει αναθεώρηση στις γωνίες κάμπερ τόσο μπροστά όσο και πίσω και έχει βελτιστοποιηθεί το ενεργό διαφορικό για τη μείωση της υποστροφής. Νέες ρυθμίσεις φέρει και το ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης, ενώ αλλαγές έχουν γίνει στις αντιστρεπτικές δοκούς και στο σύμπλεγμα μπαρών που βρίσκεται στο χώρο αποσκευών, με στόχο την ενίσχυση της ακαμψίας του αμαξώματος. Η εξασφάλιση καλύτερης πρόσφυσης και σταθερότητας στις στροφές επιτυγχάνεται επίσης χάρη στα φαρδύτερα κατά 10 χλστ. ελαστικά, με ζάντες 19 ιντσών εμπρός και 20 ίντσων πίσω, την ίδια ώρα που ενσωματώνονται ενισχυμένα φρένα 19 ιντσών της Brembo. Η εξωτερική εμφάνιση ξεχωρίζει με το μοναδικό ματ μαύρο χρώμα και τις αεροδυναμικές βελτιώσεις που φέρουν την υπογραφή της Toyota Gazoo Racing Ευρώπης, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχούν -μεταξύ άλλων- τα φουλ μπάκετ καθίσματα και οι επενδύσεις από Alcantara.

Συγκινήσεις πίσω από το τιμόνι υπόσχεται και η αναβαθμισμένη GR Supra Lightweight EVO, εξοπλισμένη με 3λιτρο κινητήρα και μηχανικό κιβώτιο. Το μοντέλο έχει βελτιωμένη πρόσφυση στις στροφές χάρη στο ενεργό διαφορικό και την αναθεωρημένη γωνία καμπέρ των εμπρός και πίσω τροχών, με τους μεγαλύτερους δίσκους φρένων της Brembo να συνδράμουν στον καλύτερο έλεγχο κατά το φρενάρισμα.

Αναθεωρημένα είναι και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων αμορτισέρ και της μπροστινής αντιστρεπτικής δοκού για καλύτερη σταθερότητα, με τις υπόλοιπες επεμβάσεις να αφορούν μεταξύ άλλων το σύστημα διεύθυνσης και τις βάσεις του πίσω υποπλαισίου. Η αεροδυναμική είναι βελτιωμένη και στη GR Supra Lightweight EVO, μέσω μιας πίσω ανθρακονημάτινης αεροτομής τύπου ducktail και νέων πτερυγίων στους θόλους των μπροστινών τροχών.

Το ξεχωριστό χαρακτήρα της GR Super Lightweight EVΟ αναδεικνύουν οι 19άρες μαύρες ματ ζάντες και στο εσωτερικό πρωταγωνιστούν τα δερμάτινα καθίσματα με επένδυση σε Alcantara και ενσωματωμένο το λογότυπο “GR”.

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δύο από τα 2 από τα 300 A90 Supra, βρίσκονται καθ' οδόν προς την Κύπρο για να παραδοθούν τους τυχερούς ιδιοκτήτες τους.