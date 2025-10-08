Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus αναγνωρίστηκε επίσημα ως ένας από τους Καλύτερους Μικρούς και Μεσαίους Χώρους Εργασίας στην Ευρώπη™ για το 2025 από τον οργανισμό Great Place To Work®, ξεχωρίζοντας ως ένας οργανισμός με επίκεντρο τον άνθρωπο στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αυτή η σημαντική διάκριση βασίζεται αποκλειστικά στην ανατροφοδότηση των εργαζομένων. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι συμμετείχαν στην έρευνα, με πάνω από 300.000 απαντήσεις από οργανισμούς που επιλέχθηκαν να διαμορφώνουν την κατάταξη για το 2025.

Για το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, το βραβείο αυτό αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από αριστεία στον χώρο εργασίας. Αντικατοπτρίζει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και συνεργασίας, όπου το προσωπικό ενδυναμώνεται ώστε να αναπτυχθεί και να συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου. Η κατάταξη αυτή ενισχύει τη φήμη του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, όχι μόνο ως κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και ως έναν από τους πιο ανταποδοτικούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

«Το να αναγνωριζόμαστε ανάμεσα στους Καλύτερους Χώρους Εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί μια στιγμή υπερηφάνειας για εμάς», δήλωσε η Γεωργία Κυριάκου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. «Οι άνθρωποί μας βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε. Αυτό το βραβείο αντικατοπτρίζει το πάθος τους, την εμπιστοσύνη τους στο Πανεπιστήμιο και τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε άτομο μπορεί να επιτύχει».

Για να συμπεριληφθεί ένας οργανισμός στη λίστα των Καλύτερων Μικρών και Μεσαίων Χώρων Εργασίας στην Ευρώπη™ για το 2025, πρέπει να έχει αναγνωριστεί σε εθνική λίστα Best Workplaces™, να διαθέτει πιστοποίηση Great Place To Work Certified™, και να απασχολεί από 50 έως 499 άτομα στην Ευρώπη. Οι κατατάξεις καθορίζονται μέσω της ανατροφοδότησης των εργαζομένων, η οποία μετρά την εμπιστοσύνη στην ηγεσία, τις αξίες στον χώρο εργασίας, την καινοτομία και τη συμπερίληψη.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ιδρύθηκε το 2012 και είναι το πρώτο διεθνές παράρτημα του University of Lancashire. Με έδρα τη Λάρνακα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει μια παγκοσμίου επιπέδου διπλή απονομή πτυχίου, με ισχυρή έμφαση στην απασχολησιμότητα, την καινοτομία, την έρευνα και τον κοινωνικό αντίκτυπο, μέσα σε ένα ποικιλόμορφο και συμπεριληπτικό διεθνές περιβάλλον.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus παραμένει προσηλωμένο στην ενδυνάμωση της εργασιακής του κουλτούρας και στη διασφάλιση ότι το προσωπικό του θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, να καινοτομεί και να συμβάλλει στο όραμά του.