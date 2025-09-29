Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για όλο τον Οκτώβριο με τεμάχια γης σε όλες τις επαρχίες

Η Themis Portfolio Management ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου, μέσω της πλατφόρμας eauctions, καλύπτοντας όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Συνολικά θα διατεθούν προς πώληση πέραν των 180 αγροτεμαχίων, με τιμές εκκίνησης από €1.000, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές ευκαιρίες για επένδυση, γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση, καθώς και μελλοντική οικιστική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα των πλειστηριασμών ανά επαρχία έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Λευκωσία: 6 – 10 Οκτωβρίου

Λεμεσός: 13 – 17 Οκτωβρίου

Πάφος: 20 – 24 Οκτωβρίου

Λάρνακα: 27 – 29 Οκτωβρίου

Αμμόχωστος: 30 – 31 Οκτωβρίου

Τα ακίνητα που προσφέρονται συνιστούν μοναδικές ευκαιρίες αξιοποίησης, καθώς είναι κατάλληλα τόσο για γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες όσο και για οικιστική ανάπτυξη. Παράλληλα, αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές επιλογές για επενδυτές που αναζητούν προοπτικές υπεραξίας.

Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά διαθέσιμα τεμάχια:

Επαρχία Λευκωσίας

Χωράφι στο Παλιομέτοχο με επιφυλασσόμενη τιμή €12.000

Xωράφι 2.267 τ.μ. σε γεωργική ζώνη στην κοινότητα Παλιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας. Το ακίνητο βρίσκεται, στην τοποθεσία ‘Διπλάρκα’ και απέχει 3,1χλμ περίπου βορειοανατολικά από το κέντρο της κοινότητας και 1,1χλμ περίπου νότια από τον δρόμο Παλαιομετόχου – Λευκωσίας. Το ακίνητο έχει συντελεστή δόμησης 10% και κάλυψης 10% κάτι το οποίο επιτρέπει την ανέγερση κτηρίου με μέγιστο ύψος τα 8,3 μέτρα.

Χωράφι στη Νήσου με επιφυλασσόμενη τιμή €15.500

Χωράφι 5.445 τ.μ. το οποίο βρίσκεται σε ζώνη προστασίας (27%) και σε γεωργική ζώνη (73%). Το ακίνητο βρίσκεται στην τοποθεσία "ΠΗΓΑΔΙΑ", της διοικητικής περιοχής της κοινότητας Νήσου, της επαρχίας Λευκωσίας, 285 μέτρα περίπου ανατολικά από τη βιομηχανική ζώνη της κοινότητας Νήσου και 70 μέτρα δυτικά των δημοτικών ορίων Ιδαλίου.

Χωράφι στην Ευρύχου με επιφυλασσόμενη τιμή €19.500

Γεωργικό χωράφι. 17.057 τ.μ. στην κοινότητα Ευρύχου. Το ακίνητο βρίσκεται στην τοποθεσία Στρούμπος, περί τα 3.3χλμ βορειοανατολικά από τον παραδοσιακό πυρήνα συνεχούς δόμησης, περί τα 2.5χλμ βορειοανατολικά από το όριο ανάπτυξης της οικιστικής περιοχής του χωριού και περί τα 560 μέτρα νότια προς νοτιοανατολικά από τη συμβολή του δρόμου Β9 Ακάκι - Αστρομερίτης - Τρόοδος με τον δρόμο προς τα χωριά της κοιλάδας Μαραθάσας και το Μοναστήρι του Κύκκου.

Επαρχία Λεμεσού

Χωράφι στην Κορφή με επιφυλασσόμενη τιμή €12.300

Χωράφι 6.690 τ.μ. σε γεωργική ζώνη (67%) και σε ζώνη προστασίας (33%). Το ακίνητο βρίσκεται στην τοποθεσία «Διπλάργακα», της διοικητικής περιοχής του χωρίου Κορφή, της επαρχίας Λεμεσού, 2,70 χλμ περίπου νότια της πυκνοκατοικημένης περιοχής του χωριού και 450 μέτρα περίπου δυτικά του δρόμου Παραμύθα – Κορφή.

Επαρχία Λάρνακας

Τρία χωράφια στην Οδού της επαρχίας Λάρνακας με επιφυλασσόμενη τιμή €6.500, €13.000 και €14.800

Το πρώτο χωράφι βρίσκεται σε Οικιστική Ζώνη, στην τοποθεσία «Πατρίκι» της διοικητικής περιοχής του χωριού Οδού, της επαρχίας Λάρνακας, 125 μέτρα περίπου νοτιοανατολικά του ορίου της αρχικής θέσης του χωριού και 100 μέτρα περίπου νοτιοανατολικά της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας. Τα άλλα δύο χωράφια υπάγονται σε Γεωργική Ζώνη. Τα ακίνητα βρίσκονται στην τοποθεσία «Βαμίνα» της διοικητικής περιοχής του χωριού Οδού της επαρχίας Λάρνακας, 1,7χλμ περίπου νοτιοανατολικά του ορίου της αρχικής θέσης του εν λόγω χωριού και 1,65χλμ περίπου βορειοδυτικά του ορίου της αρχικής θέσης του χωριού Αγίοι Βαβατσινιάς.

Χωράφι στους Αγίους Βαβατσινιάς με επιφυλασσόμενη τιμή €13.300

Χωράφι 1.115 τ.μ. σε οικιστική ζώνη. Το ακίνητο βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας, στην κοινότητα Αγίων Βαβατσινιάς και στην τοποθεσία Φράκτη Του Βέλη. Εφάπτεται με ασφαλτοστρωμένο δρόμο (δρόμος που οδηγεί από τους Αγίους Βαβατσινιάς προς τον Μαχαιρά) στη δυτική του πλευρά με πρόσοψη 65 μέτρα και με εγγεγραμμένο μονοπάτι στην ανατολική του πλευρά.

Επαρχία Πάφου

Δύο χωράφια 0/2315 και 0/2316 στον Άγιο Δημητριανό με επιφυλασσόμενη τιμή €1.000 έκαστο.

Τα χωράφια 131 τ.μ. και 3.345 τ.μ. βρίσκονται στην τοποθεσία γνωστή ως «Κάμπος Βουναρκάς» εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Αγίου Δημητριανού στην επαρχία Πάφου. Βρίσκονται σε απόσταση περίπου 580 μέτρα βόρεια από το κέντρο της πυκνοκατοικημένης περιοχής της κοινότητας Αγίου Δημητριανού και εφάπτονται του κυρίου δρόμου που συνδέει της κοινότητες Αγίου Δημητριανού – Κρήτου Μαρόττου. Εφάπτονται του κύριου δρόμου Αγίου Δημητριανού – Κρήτου Μαρόττου.

Χωράφι στη Στενή με επιφυλασσόμενη τιμή €18.900

Χωράφι 10.034 τ.μ. σε Γεωργική Ζώνη. Το ακίνητο αποτελεί ένα αγροτικό τεμάχιο στην τοποθεσία γνωστή ως «Μελίσια» εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Στενής στην επαρχία Πάφου. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου 620 μέτρων νοτιοδυτικά από το κέντρο της πυκνοκατοικημένης περιοχής της κοινότητας Στενής και περίπου 760 μέτρα νότια από τον κύριο δρόμο Στενής – Πόλης Χρυσοχούς. Το τεμάχιο είναι περίκλειστο και απέχει περίπου 180 μέτρα από την οικιστική ζώνη της κοινότητας Στενή.

Χωράφι στο Νέο Χωριό Πάφου με επιφυλασσόμενη τιμή €20.000

Χωράφι 4.097 τ.μ. εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Νέο Χωριό, της Επαρχίας Πάφου, περί τα 1,15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από τη θάλασσα, περί τα 1,2 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από την πυκνοκατοικημένη περιοχή της Κοινότητας, περί τα 2,3 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Λουτρά της Αφροδίτης και περί τα 1,4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του γνωστού ξενοδοχείου Άνασσα.

Για τη συμμετοχή σας ως υποψήφιος προσφοροδότης σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς μέσω του συστήματος www.eauction-cy.com απαιτείται η εγγραφή σας στο σύστημα. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μπορείτε να δείτε εδώ όλα τα διαθέσιμα ακίνητα στους πλειστηριασμούς που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.