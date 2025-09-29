Η αυχενική δισκοκήλη (κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου) είναι μια σχετικά συχνή πάθηση, που συνήθως προκαλεί πόνο στον αυχένα και το χέρι σε ανθρώπους ηλικίας συνήθως 30 – 60 ετών. Τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στην πίεση από τον παθολογικό δίσκο στο σύστοιχο αυχενικό νεύρο. Η πίεση αυτή μπορεί επίσης σε προχωρημένα στάδια να προκαλέσει μούδιασμα, αδυναμία (παράλυση) του χεριού και τραυματισμό του νωτιαίου μυελού (αυχενική μυελοπάθεια).

Η αρχική αντιμετώπιση γίνεται συντηρητικά με ανάπαυση και αποχή από την εργασία με σκοπό τον περιορισμό των κινήσεων του αυχένα καθώς και με αντιφλεγμονώδη-αναλγητική αγωγή. Η εκλεκτική νευρική διήθηση με τοπικά αναισθητικά και κορτικοειδή (infiltrations) μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των έντονων αρχικών συμπτωμάτων.

Ο ασθενής είναι υποψήφιος για χειρουργική επέμβαση σε περίπτωση που η συστηματική συντηρητική αγωγή δεν φέρει ύφεση των συμπτωμάτων ή εμφανίζει νευρολογική συμπτωματολογία (αδυναμία στο χέρι). Εξαίρεση αποτελούν οι ασθενείς με αυχενική μυελοπάθεια οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά ακόμα και αν δεν παρουσιάζουν κλινική συμπτωματολογία.

Η επέμβαση γίνεται με μια μικρή τομή 2.5 εκ. στην τραχηλική χώρα. Ακολούθως με ατραυματική μικροχειρουργική τεχνική αφαιρείται ο παθολογικός δίσκος. Στην θέση του και αναλόγως των ειδικών χαρακτηριστικών της κάθε περίπτωσης μπορεί να τοποθετηθεί είτε τεχνητός δίσκος, ο οποίος διατηρεί την κίνηση του διαστήματος, είτε κλωβός όταν στόχος είναι η σταθεροποίηση του διαστήματος.

Μετά την επέμβαση ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα και λαμβάνει εξιτήριο την επομένη μέρα. Η επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες γίνεται μετά από περίπου 3 εβδομάδες.

Γράφει ο Δρ. Γεώργιος Φ. Χατζηγεωργίου

Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Λεωφόρος Λευκοθέου 20, 2054 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: +357 22 469 220 , +357 22 469 000

ΠΗΓΗ: Κήλη του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου – Πότε Χρειάζεται Χειρουργείο;