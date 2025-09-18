Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων, ανακοινώνει την έναρξη των BYD Dream Days, μιας ειδικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια των BYD Dream Days, τα showrooms στη Λευκωσία (Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 18) και στη Λεμεσό (Λεωφόρος Αγίου Αθανασίου 58) θα μετατραπούν σε κέντρα τεχνολογίας και γιορτής για τους λάτρεις της αυτοκίνησης.

Κατά τη διάρκεια των BYD Dream Days, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν από κοντά την πλήρη γκάμα των καινοτόμων μοντέλων της BYD και να γνωρίσουν την εμπειρία της βιώσιμης κινητικότητας. Η εκδήλωση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για το κοινό να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Ένα Μεγάλο Δώρο για τους νέους αγοραστές

Στο πλαίσιο των BYD Dream Days, η ΒYD έχει ετοιμάσει μια μοναδική προσφορά για όσους ονειρεύονται το δικό τους ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό όχημα. Για όλες τις παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από τις 19 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025, οι πελάτες θα λάβουν δωρεάν έναν φορτιστή Wall Box.

Δύο μοναδικά Party

Στην εβδομάδα γιορτής ξεχωρίζουν τα 2 μοναδικά party, που θα γίνουν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία και Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, από τις 9:30 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. Θα είναι μια μέρα γεμάτη εκπλήξεις, δώρα, μουσική και φυσικά, με τα συναρπαστικά μοντέλα της BYD να πρωταγωνιστούν.

Μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη:

Ονειρεμένη οδηγική εμπειρία: Οι επισκέπτες μπορούν να οδηγήσουν την γκάμα μοντέλων BYD, όπως τα DOLPHIN SURF, ATTO 3, SEAL, SEAL U DM-i και SEALION 7 και να έρθουν σε επαφή με τις καινοτόμες τεχνολογίες που αυτά διαθέτουν.

Διαδραστικές εμπειρίες: Με τη λειτουργία V2L (Vehicle-to-Load) επιτυγχάνεται φόρτιση εξωτερικών συσκευών, η εφαρμογή karaoke διασκεδάζει τους επισκέπτες, ενώ ο έξυπνος φωνητικός βοηθός "Hi BYD" προσκαλεί τους επιβάτες να μιλήσουν στο αυτοκίνητο και να αξιοποιήσουν τις λειτουργίες του.

Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια: Μέσα στα showrooms έχουν δημιουργηθεί ειδικά corners γεμάτα δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Γευστικές απολαύσεις: Μία κούπα γευστικού καφέ, ποπ κορν και άλλα εδέσματα, προσφέρονται στους επισκέπτες με την υποστήριξη της προηγμένης τεχνολογίας των μοντέλων της BYD.

Μουσική: Ζωντανές εμφανίσεις από αγαπημένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και DJ sets διασκεδάζουν τους επισκέπτες και πλημμυρίζουν με νότες τα showrooms.

Μοναδικές δραστηριότητες στα BYD Showrooms

Στα ειδικά διαμορφωμένα 360 Video Booth & Karaoke Corner οι φίλοι της BYD δοκιμάζουν τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες τραγουδώντας Karaoke, και απολαμβάνουν live μουσική με τη συμμετοχή παραγωγών από τον ραδιοφωνικό σταθμό LOVE FM 100,7. Παράλληλα, στο 360 Video Booth που λειτουργεί με την τεχνολογία V2L που προσφέρουν τα dream cars της BYD αποτυπώνονται οι μοναδικές στιγμές της γιορτής σε video τα οποία οι επισκέπτες μπορούν να αποθηκεύσουν στο κινητό τους! Ακόμα και οι μικροί φίλοι απασχολούνται με δημιουργικό τρόπο, ζωγραφίζοντας και παίζοντας στο Kids Corner. Και επειδή ένα διάλειμμα είναι σημαντικό, στο Bar Corner, σερβίρεται καφές με νόστιμα εδέσματα και ψήνονται ποπ κορν με την τεχνολογία V2L με ενέργεια που έρχεται απευθείας από το αυτοκίνητο!

Προσκαλούμε τους φίλους της BYD και τις οικογένειές τους να γίνουν μέρος των BYD Dream Days σε μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, διασκέδαση και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Τα BYD Dream Days σας περιμένουν!