Η Lexus εμπλουτίζει τη γκάμα του LBX με τη νέα Vibrant Edition. Πρόκειται για μια ειδική έκδοση που τονίζει τον «premium casual» χαρακτήρα του μικρού SUV με ξεχωριστές αισθητικές λεπτομέρειες και ακόμα πλούσιο εξοπλισμό. Από την πρώτη του παρουσίαση στην αγορά το 2023, το LBX έχει προσελκύσει χιλιάδες νέους πελάτες στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά, μόνο το 2024 σημείωσε πάνω από 23.000 πωλήσεις, αποτελώντας ήδη το δεύτερο best-seller της μάρκας.

Η ειδική έκδοση Vibrant Edition υιοθετεί στοιχεία που ενισχύουν το σπορ χαρακτήρα της. Μερικά από αυτά είναι οι ζάντες 18’’ σε matt black, μαύρα εμπρός και πίσω lip spoilers, μαύρα περιγράμματα παραθύρων και πόρτων, καθώς και piano black ένθετα στους προφυλακτήρες. Η γρίλια διαθέτει jet black φινίρισμα και black chrome επικάλυψη, εμπνευσμένη από το LBX RR Morizo concept. Στο πίσω μέρος, ειδικά Vibrant Edition λογότυπα υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα της έκδοσης. Μαζί και τρείς διαθέσιμες εξωτερικές αποχρώσεις. Δύο bi-tone συνδυασμοί (Astral Black οροφή/κολόνες με Ruby Red ή Sonic Quartz αμάξωμα) και μία monotone Astral Black.

Στο εσωτερικό, η Vibrant Edition προσφέρει καθίσματα σε μαύρο semi-aniline δέρμα και Dark Rose ενισχύσεις (bolsters, ώμοι, knee pads, υποβραχιόνια). Ξεχωρίζουν οι διπλές ραφές Tatami και οι ζώνες Dark Rose, συνδυάζοντας σπορ αισθητική με τη χειροποίητη φινέτσα Takumi. Ο εξοπλισμός εστιάζει στην «class-above» αίσθηση, δηλαδή στοιχεία που συναντά κανείς σε ακριβότερα μοντέλα, όπως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού οκτώ θέσεων, ambient φωτισμός καμπίνας με 64 χρώματα, ασύρματη φόρτιση, τεχνολογία καθαρισμού αέρα nanoe-X, paddle shifts για τη λειτουργία Shiftmatic και πολλά άλλα.

Κάτω από το καπό, η πιο πρόσφατη υβριδική μονάδα της Lexus συνδυάζει τον 1.5 λίτρων κινητήρα με ηλεκτροκίνηση με απόδοση136 hp. Ως το πιο compact μοντέλο της μάρκας, το LBX προσφέρει υπερυψωμένη θέση οδήγησης αλλά και κύκλο στροφής στα 10,4 m, καθιστώντας την καθημερινή αστική μετακίνηση απλή υπόθεση.

Η Lexus LBX Vibrant Edition θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό από Σεπτέμβριο 2025 έως Μάιο 2026. Με την προσθήκη αυτής της ειδικής έκδοσης, η Lexus δίνει ακόμη περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης στον υποψήφιο αγοραστή ενώ ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα του LBX. Παράλληλα, παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της «making luxury personal».