Έλεγχοι αιχμής για καζίνο για ακόμα μεγαλύτερη ακεραιότητα και ασφάλεια

Ανεξάρτητοι τεχνικοί έλεγχοι που ανεβάζουν τον πήχη διαφάνειας και προστασίας των παικτών στην Κύπρο

Η ΑΠΕΚ προχωρά σε μια πρωτοποριακή συνεργασία με την BMM test labs, διεθνή ηγέτη στους τεχνικούς ελέγχους εξοπλισμού καζίνο. Με ανεξάρτητους ελέγχους υψηλών προδιαγραφών, η Αρχή θέτει νέο σημείο αναφοράς στη διαφάνεια και την ασφάλεια των αδειοδοτημένων καζίνο στην Κύπρο προς όφελος, κυρίως, των παικτών.

Οι τεχνικοί έλεγχοι , μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν και την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των μετρητών λογαριασμού παιχνιδιού (game accounting meters) που τροφοδοτούν κρίσιμα μεγέθη όπως την επιστροφή στους παίκτες (RTP) διασφαλίζοντας ότι όλα τα παιχνίδια λειτουργούν δίκαια και πραγματικά τυχαία, ενισχύοντας έτσι την προστασία των παικτών και την εμπιστοσύνη του κοινού.

Παράλληλα, θωρακίζεται η συμμόρφωση του κλάδου με τα τεχνικά πρότυπα και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Η ΑΠΕΚ, μέσω της ενέργειας αυτής, στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα τυχερά παιχνίδια στα αδειοδοτημένο καζίνο διεξάγονται σε ένα περιβάλλον που ελέγχεται, δοκιμάζεται και βελτιώνεται συνεχώς.

Πρόκειται για μια κίνηση αιχμής που στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπιστοσύνη του κοινού, επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του κλάδου με τα τεχνικά πρότυπα και καλλιεργεί κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο

Τηλ.: +357-25573800

Email: [email protected]

Ιστότοπος: https://www.cgc.org.cy/