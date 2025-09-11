Ευχαριστίες στην Κύπρο για τη βοήθεια που παρείχε στη Ρωσοϊσραηλινή ερευνήτρια Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ, η οποία είχε απαχθεί και κρατηθεί για δύο χρόνια όμηρος στο Ιράκ, εκφράζουν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Διευθυντής της Μοσάντ και το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Η Τσούρκοφ απελευθερώθηκε χθες βράδυ και απόψε προσγειώθηκε στο Ισραήλ

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «ο διευθυντής της Μοσάντ ευχαριστεί τον Κύπριο ομόλογό του για τη βοήθεια που παρείχε στην Ελίζαμπεθ κατά τη διάρκεια της ανθρωπιστικής διέλευσής της μέσω Κύπρου στο Ισραήλ».

«Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αποδείχθηκε για άλλη μια φορά αποτελεσματική», καταλήγει η ανακοίνωση.

Το αμερικανικό πανεπιστήμιο Πρίνστον είχε γνωστοποιήσει πως η Τσούρκοφ βρισκόταν στο Ιράκ «διεξάγοντας έρευνα σχετικά με το θέμα της διδακτορικής διατριβής της» όταν έπεσε θύμα απαγωγής.

I am pleased to report that Elizabeth Tsurkov, a Princeton Student, whose sister is an American Citizen, was just released by Kata’ib Hezbollah (MILITANT Hezbollah), and is now safely in the American Embassy in Iraq after being tortured for many months. I will always fight for… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 9, 2025

Την απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ Τσούρκοφ επιβεβαίωσε ο ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Global Reach, που καταβάλλει προσπάθειες για την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στο εξωτερικό, γνωστοποίησε πως η Τσούρκοφ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη.

Η Έμα Τσούρκοφ, αδερφή της Ελίζαμπεθ, ευχαρίστησε εκ μέρους της οικογένειας την κυβέρνηση Τραμπ που συνέβαλε στην απελευθέρωσή της. «Ανυπομονούμε να δούμε την Ελίζαμπεθ και να της προσφέρουμε όλη την αγάπη που περιμέναμε να μοιραστούμε εδώ και 903 ημέρες», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ / ΕΡΤ







Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social πως η Τσούρκοφ «είναι πλέον ασφαλής στην αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ, αφού βασανίστηκε επί πολλούς μήνες».