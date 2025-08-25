Επίσκεψη στους γείτονες του Ιmperio Skyline και Silicon Park πραγματοποίησε η εταιρεία – ένα γλαστράκι βασιλικό και το μήνυμα της αειφορίας

Η Imperio, πιστή στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργούς σύνδεσης με την τοπική κοινωνία, υλοποίησε πρόσφατα τη δράση «Hello Neighbours». Η εταιρεία, προσέγγισε τους περιοίκους των υπό ανέγερση βιώσιμων έργων Ιmperio Skyline και Silicon Park με μια ζεστή, συμβολική χειρονομία: τους προσέφερε ένα γλαστράκι με βασιλικό με το μήνυμα της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος ενημερώνοντάς τους παράλληλα, σχετικά με την ανέγερση των δύο έργων.

Μάλιστα, όσοι κάτοικοι επιθυμούσαν, παρέδωσαν στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων και δη τις εργασίες που θα εκτελούνται στην περιοχή τους.

To Silicon Park υλοποιείται σε προνομιακή περιοχή του Αγίου Αθανασίου: πλησίον του αυτοκινητόδρομου, λίγα λεπτά μακριά από το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης της Λεμεσού και σε κοντινή απόσταση από πολλά γνωστά ιδιωτικά σχολεία. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μικτή ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την αρμονία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Το έργο αποτελείται από δύο υπερσύγχρονα κτίρια με γραφεία και τρία οικιστικά κτίρια που περιλαμβάνουν μοντέρνα στούντιο εξαιρετικού σχεδιασμού και διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, τα οποία περιβάλλονται από πολυάριθμες εγκαταστάσεις και ανέσεις όπως co-work areas, εστιατόριο και καφετέρια, γυμναστήριο και πισίνα, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προς εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονέων, σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κ.α. To Silicon Park φέρει Διεθνή Πιστοποίηση BREEAM - ένα από τα πιο διαδεδομένα συστήματα πιστοποίησης για τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική απόδοση των κτιρίων και έργων ανάπτυξης.

To Imperio Skyline ανεγείρεται σε μια εξαιρετική περιοχή της Γερμασόγειας, με καινοτόμες τεχνολογίες που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα. Σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, το έργο περιλαμβάνει 70 διαμερίσματα, κατοικίες και επαύλεις, συνδυάζοντας λειτουργικότητα με υψηλή αισθητική. Η καινοτόμα αυτή ανάπτυξη προσφέρει πλούσια γκάμα ανέσεων, όπως σύγχρονο club house με πισίνα, γυμναστήριο, co-work areas και lounge αποκλειστικά για τους κατοίκους. Επιπλέον, ενσωματώνει πράσινες λύσεις όπως φωτοβολταϊκά συστήματα και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το Imperio Skyline ξεχωρίζει για τη μοναδική θέα που προσφέρει- έναν εντυπωσιακό συνδυασμό της πόλης της Λεμεσού, του βουνού και της θάλασσας- καθώς και για τον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής, ενώ επίσης φέρει Διεθνή Πιστοποίηση BREEAM.

Με σεβασμό προς το περιβάλλον, η Ιmperio συνεχίζει να ηγείται στις βιώσιμες, καινοτόμες αναπτύξεις, στηρίζοντας με υπευθυνότητα και συνέπεια την πορεία προς μια πιο υπεύθυνη, αειφόρο προσέγγιση τόσο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη όσο και την κοινωνία, γενικότερα.