Η Τράπεζα Κύπρου διοργανώνει τον 6ο Μαραθώνιο Καινοτομίας Ανάπτυξης εφαρμογών BoC Fintech Hackathon 6.0, ο οποίος αφορά την υλοποίηση προτάσεων και ψηφιακών εφαρμογών, γύρω από το Fintech, συνδυάζοντας επίσης θεματικές όπως η Κοινωνική Καινοτομία, οι Έξυπνες Πόλεις και η Βιωσιμότητα, με κύριο στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας. To BoC Hackathon 6.0 θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Οκτωβρίου 2025, με φυσική παρουσία στο IDEA Innovation Center, στην Λευκωσία.

Στο BoC Fintech Hackathon 6.0 μπορούν να συμμετέχουν προγραμματιστές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), επαγγελματίες, φοιτητές, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να λάβει μέρος και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών για την βελτίωση της καθημερινότητας και την εξέλιξη της παροχής υπηρεσιών προς όλους.

Στόχος του BoC Fintech Hackathon 6.0 είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων, μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (MVP) με την προοπτική μελλοντικής ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές εφαρμογές.

Η Τράπεζα Κύπρου μέσα από τα αναβαθμισμένα open banking APIs (sandbox) και το SDK (Software Development kit) θα παρέχει τη δυνατότητα τεχνολογικής υποστήριξης των εφαρμογών των ομάδων ώστε να ενσωματώνουν καινοτόμες δυνατότητες όπως τη διενέργεια πληρωμών, την ανάπτυξη υπηρεσιών αξιοποίησης δεδομένων συναλλαγών με ασφαλή τρόπο.

Για τις ομάδες που θα διακριθούν θα υπάρχουν σημαντικά χρηματικά και άλλα βραβεία, τα οποία μπορείτε να δείτε στη συνέχεια:

1ο βραβείο €7,000

2ο βραβείο €4,000

3ο βραβείο €2,000

Επιπλέον 2000 ευρώ για την καλύτερη αξιοποίηση των Jinius APIs.

👉 Δήλωσε Συμμετοχή στο BοC Fintech Hackathon 6.0: https://bochackathon.com/register/

Οι Θεματικές:

Οι εφαρμογές που θα αναπτύξουν οι ομάδες μπορούν να απαντούν με κατάλληλο επιχειρησιακό τεχνολογικό τρόπο στις παρακάτω προκλήσεις, χωρίς αυτές να είναι δεσμευτικές:

● Fintech for Smart Cities: Ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και την αποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών μέσω τεχνολογιών Fintech και IoT.

● Sustainable Finance & Green Banking: Προώθηση βιώσιμων πρακτικών και επιπλέον περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων μέσω σύγχρονων τεχνολογιών Fintech.

● Inclusive Fintech & Social Impact: Τεχνολογίες Fintech που διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

● Digital Payments for Urban Sustainability: Λύσεις ψηφιακών πληρωμών που ενισχύουν βιώσιμες μετακινήσεις και οικολογική συμπεριφορά.

● DeFi for Civic Engagement: Χρήση blockchain και DeFi τεχνολογιών για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση και τις τοπικές πρωτοβουλίες.

● AI-powered Fintech for Resource Optimization: Χρήση AI για βελτιστοποίηση πόρων και υπεύθυνη κατανάλωση.

● Resilient Fintech Infrastructure for Crisis Response: Τεχνολογικές λύσεις για άμεση ανταπόκριση σε κρίσεις, φυσικές καταστροφές και οικονομικές ανάγκες.

● Circular Economy & Tokenized Incentives: Προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσω tokenization και fintech λύσεων.

● Fintech for Social Innovation: Τεχνολογικές λύσεις που προάγουν την κοινωνική καινοτομία και την κοινωνική ευθύνη

● AI-powered Marketplace innovation for Jinius: Προτάσεις για AI-driven βελτιώσεις στη λειτουργικότητα, εμπειρία χρήστη και εξατομίκευση ενός σύγχρονου marketplace.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν και να αναπτύξουν τις ιδέες τους με επαγγελματίες του χώρου.

Το BοC Fintech Hackathon 6.0 λαμβάνει την πρόσθετη στήριξη υποστηρικτών:

Περισσότερες Πληροφορίες: https://bochackathon.com/

