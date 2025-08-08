Προσφορά ειδικών υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Frederick για κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών

Ήξερες ότι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες αντιπροσωπεύουν περίπου το 59% του συνόλου των επαγγελματιών υγείας παγκοσμίως; Κι όμως, στην Κύπρο, όπως και διεθνώς, υπάρχει σοβαρή έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, που λειτουργεί ως εμπόδιο στην προσπάθεια για ποιοτική φροντίδα υγείας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας χρειάζεται τουλάχιστον 1.000 νέους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών ανέδειξε πρόσφατα ότι στην Κύπρο αναλογούν μόλις 6 νοσηλευτές/τριες ανά 1.000 κατοίκους, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η αυξανόμενη ανάγκη για παροχή φροντίδας, η γήρανση του πληθυσμού και η έμφαση που δίνεται πλέον στην πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δημιουργούν πολλές ευκαιρίες για επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη στον τομέα της Νοσηλευτικής.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στη Νοσηλευτική, που προετοιμάζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για άμεση εργοδότηση στον τομέα. Με συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης, εντατικής εργαστηριακής εκπαίδευσης και εκτεταμένης κλινικής πρακτικής από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών, το πρόγραμμα διασφαλίζει την ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για τον απαιτητικό χώρο της υγείας.

Πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

Από τα πρώτα κιόλας εξάμηνα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε τέσσερα υπερσύγχρονα ιδιόκτητα εργαστήρια, εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, ανάμεσά τους και ο μοναδικός στην Κύπρο και την Ελλάδα Ηλεκτρονικός Προσομοιωτής Τραυματία (TRAUMA HAL).

Οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε συνθήκες προσομοίωσης νοσοκομείου, με χρήση εξειδικευμένων ηλεκτρονικών προσομοιωτών για ενήλικες, παιδιά, βρέφη, νεογνά και τοκετό, αναπτύσσοντας δεξιότητες με ασφάλεια και καθοδήγηση, πριν κληθούν να τις εφαρμόσουν στο πραγματικό κλινικό περιβάλλον. Η ατομική επαφή με το ακαδημαϊκό προσωπικό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία και διασφαλίζει ότι κάθε φοιτητής/τρια λαμβάνει την απαραίτητη στήριξη για να εξελιχθεί.

Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίζεται στη σύνδεση θεωρίας, εργαστηρίου και κλινικής πρακτικής: κάθε θεωρητικό μάθημα έχει το δικό του εργαστηριακό σκέλος, το οποίο προετοιμάζει τους/τις φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν στη συνέχεια τις γνώσεις τους κατά την κλινική άσκηση που ξεκινά από το δεύτερο κιόλας εξάμηνο σπουδών.

Κλινική πρακτική

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2.300 ώρες κλινικής διδασκαλίας και κλινικής πρακτικής, που πραγματοποιούνται σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Κύπρου με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο. Στην πορεία των σπουδών τους, μεταβαίνουν σταδιακά από γενικά τμήματα νοσηλείας σε πιο εξειδικευμένα περιβάλλοντα, όπως οι μονάδες εντατικής θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης, εποπτεύονται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες του χώρου, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

98% άμεση εργοδότηση

Tο 98% των αποφοίτων του προγράμματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick εργοδοτούνται άμεσα στον τομέα τους, ενώ πολλοί/ες εξασφαλίζουν εργασία πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Οι εργοδότες αναγνωρίζουν την ποιοτική εκπαίδευση που λαμβάνουν οι απόφοιτοι/εςτου Πανεπιστημίου Frederick, οι οποίοι/ες διακρίνονται για την επαγγελματική τους επάρκεια, την ευρεία θεωρητική γνώση, την κατανόηση των αναγκών των ασθενών και τον σεβασμό που επιδεικνύουν προς τα άτομα που φροντίζουν.

Τι λένε οι φοιτητές/τριές μας

«Μπαίνοντας δειλά-δειλά στον κλάδο της Νοσηλευτικής, περιτριγυρισμένη από επιστήμονες και ειδικούς του χώρου να με διδάσκουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μαθήματα, να μοιράζονται μαζί μας εμπειρίες και γνώσεις, συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η επιστήμη της Νοσηλευτικής. Θα ενθάρρυνα νέα παιδιά να σπουδάσουν Νοσηλευτική! Καταρχάς είναι λειτούργημα, σε γεμίζει πραγματικά. Ξέρεις ότι κάνεις κάτι καλό, που βοηθά τον συνάνθρωπό σου, και αυτό σου προσφέρει μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Δεύτερο, είναι καλό να ξέρουν ότι δεν θα μείνουν ποτέ άνεργοι, ούτε θα δυσκολευτούν να βρουν δουλειά. Θα έχουν πολλές επιλογές σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους για να βρουν αυτό που τους ταιριάζει. Δεν ισχύει για πολλά επαγγέλματα αυτό», αναφέρει η Μαρίνα Στυλιανίδου, φοιτήτρια του προγράμματος.

Ο Ραφαήλ Κωνσταντίνου, απόφοιτος του ίδιου προγράμματος, προτού καν ολοκληρώσει τις σπουδές του, είχε πρόταση για να εργαστεί στο νοσοκομείο όπου έκανε την πρακτική του άσκηση.

Σπουδές με υποτροφίες

Με σκοπό την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε νοσηλευτικό προσωπικό, το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει ειδικές υποτροφίες για Σπουδές Νοσηλευτικής, ύψους 30% για το πρώτο έτος σπουδών. Από το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές/τριες συμμετέχουν αυτόματα στο «Σχέδιο Υποτροφιών κατά τη Διάρκεια της Φοίτησης» με βάση την ακαδημαϊκή τους επίδοση.

Το Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Frederick έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και έλαβε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας το δικαίωμα στους/στις κατόχους του να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν. Προσφέρει ποιοτική διδασκαλία από καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό και συστηματική εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε πρακτική άσκηση και εξειδικευμένα εργαστήρια με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για ουσιαστική προετοιμασία για άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών αλλά και διευθέτηση προσωπικής συνάντησης με το Γραφείο Εισδοχής: τηλ. 22394394 – Λευκωσία, τηλ. 25730975 – Λεμεσός, email: [email protected].

Η ακαδημαϊκή χρονιά 2025-26 στο Πανεπιστήμιο Frederick ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2025.