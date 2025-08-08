Πολυτελείς κατοικίες και άλλες μοναδικές επιλογές σε ακίνητα διαθέτει προς πώληση η AstroBank σε Λευκωσία, Πάφο και Λάρνακα.

Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας περιλαμβάνει επίσης μεγάλη γκάμα ακινήτων όπως βιομηχανικά, αγροτικά, εμπορικά και οικιστικά τεμάχια γης και κατοικίες σε αστικές και αγροτικές περιοχές, παρέχοντας εύρος επιλογής για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές ώστε να βρουν εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Πολυτελές οικιστικό κτίριο εννέα διαμερισμάτων, Πάφος, Τιμή κατόπιν επικοινωνίας, Κωδικός Ακινήτου: PIR308

Οικιστικό πολυτελές κτίριο βρίσκεται στην Κάτω Πάφο επί της λεωφόρου Ποσειδώνος που αποτελεί ένα εντυπωσιακό ορόσημο στο κέντρο της πιο γοητευτικής πόλης της Κύπρου, προσφέροντας παραθαλάσσια ζωή στην καρδιά της κοσμοπολίτικης περιοχής του λιμανιού της Πάφου. Το έργο αποτελείται από 9 κατοικίες (δύο, τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων) που κατανέμονται σε 5 επίπεδα (επίπεδο πισίνας, ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος όροφος, 3ος όροφος). Κάθε διαμέρισμα προσφέρει πολύ μεγάλους και άνετους χώρους καθιστικού, en-suite μπάνιο για όλα τα υπνοδωμάτια και μεγάλα μπαλκόνια που προσφέρουν εκπληκτική θέα στη θάλασσα και την περιοχή του λιμανιού. Διάφορες ανέσεις όπως ρεσεψιόν / θυρωρός, εγκαταστάσεις γυμναστηρίου και σάουνας, μεγάλη εξωτερική πισίνα, CCTV και καλυμμένος χώρος στάθμευσης. Οι μονάδες μπορούν να πωληθούν ξεχωριστά. Ενεργειακή Απόδοση Κατηγορία: Γ

Πολυτελής έπαυλη 1,688 τ.μ. Τσέρι, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR162, Τιμή κατόπιν επικοινωνίας.

Το ακίνητο εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Τσερίου, περί τα 300μ βορειοδυτικά της λεωφ. Τσερίου. Το ισόγειο αποτελείται από κουζίνα, σαλόνια, καθιστικό, βιβλιοθήκη και τουαλέτα ξένων. Ο όροφος αποτελείται από 4 υπνοδωμάτια, όλα διαθέτει en-suite, γκαρνταρόμπα και τζάκι. Στο ημιυπόγειο υπάρχει κουζίνα, καθιστικό, χώρος ψυχαγωγίας, αποδυτήρια και σάουνα. Υπάρχει κ/θ πετρελαίου καθώς και κεντρικό σύστημα κλιματισμού. Εξωτερικά υπάρχει κήπος, πισίνα, κιόσκια, καλυμμένοι χώροι στάθμευσης, ψησταριά, ξενώνας και κτίριο προσωπικού. Ενεργειακή Απόδοση Κατηγορία: Δ

Ανεξάρτητη Οικία 603 τ.μ., Μαρώνι, Λάρνακα, Κωδικός Ακινήτου: PIR320, Ενδεικτική τιμή: €554.400

Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Μαρωνι με απρόσκοπτη θέα προς την θάλασσα. Αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, 4 υπνοδωμάτια (το κυρίως en-suite), σοφίτα και ημιυπόγειο (εσωτερικοί χώροι 315 τ.μ.). Υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα πυρανίχνευσης και συναγερμού. Εξωτερικά υπάρχει καλυμμένη βεράντα (182 τ.μ.) και μεγάλος κήπος. Εμβαδόν γης 1,338 τ.μ. Ενεργειακή Απόδοση Κατηγορία: Z

Ανεξάρτητη οικία 352 τ.μ., Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR321, Ενδεικτική τιμή: €644.700

Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Διονυσίου Σολωμού στην Αγλαντζιά. Το ισόγειο αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, γραφείο, αποχωρητήριο ξένων, ενώ ο 1ος όροφος αποτελείται από 4 υπνοδωμάτια (το ένα en-suite). Υπάρχει εγκατεστημένη κεντρική θέρμανση πετρελαίου και τζάκι. Εξωτερικά υπάρχει αυλή, μπάρμπεκιου, πισίνα και καλυμμένος χώρος στάθμευσης. Ενεργειακή Απόδοση Κατηγορία: Δ.

Ημιτελής ανεξάρτητη κατοικία 472 τ.μ. σε οικόπεδο 725 τ.μ., Λατσιά, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR453, Ενδεικτική τιμή: €488.250

Το ακίνητο είναι ημιτελής διώροφη κατοικία, στην οδό 1η Απριλίου στον Δήμο Λατσιών. Το ακίνητο έχει γωνιακή θέση και συνορεύει με χώρο πρασίνου. Το ισόγειο αποτελείται από κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, κυρίως υπνοδωμάτιο και τουαλέτα ξένων, ενώ στον πρώτο όροφο υπάρχουν 3 υπνοδωμάτια και κυρίως μπάνιο με τουαλέτα. Εξωτερικά, υπάρχει αυλή και ημιτελής πισίνα. Ενεργειακή Απόδοση Κατηγορία: Γ

Τέσσερις ημιτελείς κατοικίες & 1 ολοκληρωμένη, Πέρα Ορεινής, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR399&400, Ενδεικτική τιμή: €696.150

Το ακίνητο βρίσκεται στην κοινότητα Πέρα Ορεινής περίπου 18 χλμ από τη Λευκωσία. Κάθε σπίτι έχει σχεδιαστεί στο δικό του οικόπεδο. Η κατασκευή ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια. Υπόκειται σε ΦΠΑ. Ενεργειακή Απόδοση Κατηγορία: Γ

Ρετιρέ διαμέρισμα 194 τ.μ. (δύο υπνοδωματίων), Στρόβολος, Λευκωσία, Κωδικός Ακινήτου: PIR772, Ενδεικτική τιμή: €217.570

Το ακίνητο βρίσκεται σε απόσταση 65μ από την Λεωφόρο Καντάρας, 250μ από την Λεωφόρο Τσερίου και εφάπτεται επί της οδού Νικοκρεοντος αρ. 29 και αποτελεί μέρος του οικιστικού κτιρίου ‘SOFIA COURT 1’, στον 3ο όροφο. Αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια (το κυρίως ensuite), μπάνιο, καλυμμένες και ακάλυπτες βεράντες. Υπάρχει ένας καλυμμένος χώρος στάθμευσης στο ισόγειο. Ενεργειακή Απόδοση: Υπό μελέτη.

Ανεξάρτητη ισόγειος οικία 150 τ.μ. Ορά, Λάρνακα, Κωδικός Ακινήτου: PIR531, Ενδεικτική τιμή: €87.000

Το ακίνητο είναι ανεξάρτητη ισόγεια οικία στην κοινότητα Ορά της επαρχίας Λάρνακας. Βρίσκεται σε απόσταση 145μ από την εκκλησία και 95μ από τον δρόμο Ορά - Άγιοι Βαβατσινιάς. Αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, δύο μπάνια, δύο υπνοδωμάτια και αυλή. Ενεργειακή Απόδοση: Υπό μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν τις προσφορές τους, στην ιστοσελίδα της AstroBank.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22575873