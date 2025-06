Το AfroBanana Festival, ένα φεστιβάλ που έχει σημαδέψει το πολιτιστικό τοπίο της Κύπρου εδώ και μία δεκαετία αλλάζει, μετεξελίσσεται, μετονομάζεται σε Alternative Brains Rule Festival (ABR) και προσγειώνεται στην καρδιά της Λευκωσίας. Στο επίκεντρο των φετινών δράσεων του, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας που φιλοξενεί το Φεστιβάλ στις 19,20 και 21 Ιουνίου 2025.

Το ABR, δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Επαναπροσδιορίζει την πόλη ως ζωντανή πολιτιστική πλατφόρμα και προσκαλεί το κοινό σε μέρες και νύχτες γεμάτες, μουσική, τέχνη και συλλογική εξερεύνηση.

«1984-NOW» - Η ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής στην Κύπρο

Η ηλεκτρονική μουσική θα έχει την τιμητική της στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με το «1984-NOW», μια αναδρομή στην ιστορία της στην Κύπρο. Το Φεστιβάλ τιμά τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής μουσικής και προσδοκά την εξέλιξη και το μέλλον της μέσα από πέντε showcases, το καθένα από τα οποία επιμελείται από κορυφαίους εκπροσώπους της τοπικής σκηνής: ABR, Sousami, Alex Tomb, Barking Cats Radio και Honest Electronics. Συμμετέχουν καλλιτέχνες όπως οι, Ευαγόρας Καραγιώργης, Μενέλαος Τομασίδης, Manic Mike, καθώς και ανερχόμενες φωνές όπως οι Kasska και La Rod’s.

Τι θα δούμε:

Φέτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από υπαίθριες παραστάσεις στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, που γιορτάζουν τους ήχους που διαμόρφωσαν το φεστιβάλ. Πολλοί καλλιτέχνες επιστρέφουν στο ABR, ενώ νέες φωνές και συνεργασίες εξερευνούν φρέσκα ηχητικά μονοπάτια, μεταξύ των οποίων:

· Οι Νοτιοαφρικανοί BCUC επιστρέφουν θριαμβευτικά - νικητές του WOMEX Artist Award 2023 και μία από τις πιο εκρηκτικές μπάντες της παγκόσμιας σκηνής (20/06/2025).

· Οι Κύπριοι Spherical Cow, με τη δική τους μοναδική, απρόβλεπτη μουσική γλώσσα (20/06/2025).

· Οι Zelzeleh, με τον ψηφιακό τους σουφικό ήχο (20/06/2025).

· Οι Brass Rave Unit, φέρνουν την εκστατική, χαοτική ενέργεια του Άμστερνταμ (21/06/2025).

· Η Nama Dama, με ηλεκτρονικό φολκ εμποτισμένο από τις παραδόσεις της κληρονομιάς της από Ουκρανία, Ελλάδα, Κύπρο και Πόντο. (20/06/2025)

· Οι Tatadana, μπάντα αφρικανικής διασποράς με έδρα την Κύπρο, σε ρυθμούς rumba και salsa (21/06/2025).

· Οι Rumba Attack, με ρυθμικό, μελωδικό ταμπεραμέντο (21/06/2025).

· Η Luzmira Zerpa από τη Βενεζουέλα - επιστρέφει στη σκηνή του ABR μετά από οκτώ χρόνια, σε μια εκρηκτική συνεργασία με τη 10μελή μπάντα Drymbago (21/06/2025).

Common Ground: Εκεί όπου η τέχνη δημιουργεί συνδέσεις

Το ABR περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα τέχνης αποτελούμενο από διαδραστικά εργαστήρια και δημιουργικές παρεμβάσεις στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, αλλάζοντας την οπτική του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο γύρω μας. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Το Studio [lamarina] και τον Ferhat Yeşilada, οι οποίοι παρουσιάζουν το “Umbra” - έναν πολυαισθητηριακό περίπατο κατά μήκος της νέας τους γέφυρας που τοποθετείται ειδικά για να ενώσει το Δημοτικό Θέατρο με τον Κήπο.

- Τους Visual Voices να αποτίουν φόρο τιμής στο Φεστιβάλ Πορτοκαλιού της Αμμοχώστου με το κινητικό γλυπτό “Peacock Hand Juicer”, το οποίο οι επισκέπτες θα μπορούν να ενεργοποιούν για να φτιάξουν φρέσκο χυμό.

- Τη σειρά “Head and Hand” της Κυριακής Κώστα φτιαγμένη από γυαλί που η ίδια ανέκτησε από τον γειτονικό Πεδιαίο, μέσα από την οποία εξετάζει τη φροντίδα, τη ροή και τη φθορά μέσα από χειροποίητα αντικείμενα. Και τη Μαρία Μίτση, η οποία παρουσιάζει το “Windows to the Soul”, εμπνευσμένη από τις αρχιτεκτονικές γραμμές του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη, του οραματιστή αρχιτέκτονα πίσω από τον επανασχεδιασμό των Κήπων τη δεκαετία του 1960.

ΤΡΑΠΕΖΩΜΑ – 22 Ιουνίου 2025 (Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας)

Η Κυριακή 22 Ιουνίου περιλαμβάνει ένα εορταστικό φινάλε με ελεύθερη είσοδο και την επιστροφή του Τραπεζώματος, με DJs να παίζουν από την κορυφή του τραπεζιού, με επιλογές από τον ιδρυτή του Synch Dimitri Papaioannou και τους Koulla P. Katsikoronou, Facets και sixonesix. Στο μεταξύ, η δημιουργική ομάδα από «Το Πατρικόν» σερβίρει ένα νοσταλγικό μενού με μερικά από τα πιο αγαπημένα τους πιάτα, από τραχανοκεφτέδες μέχρι κλέφτικο.

Εισιτήρια

• Εισιτήρια: €40 (προπώληση)/ €45 (στην είσοδο και online από 19 Ιουνίου), από την ιστοσελίδα more.com και www.abrfest.com.

Πληροφορίες

• Παιδιά κάτω των 12 ετών εισέρχονται δωρεάν.

• Όλα τα εισιτήρια ισχύουν για το πλήρες 4ήμερο φεστιβάλ.

• Η πρόσβαση στο street food market θα είναι ελεύθερη για όλους την Παρασκευή και το Σάββατο, 20 και 21 Ιουνίου.