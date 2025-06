Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης ολοκληρωμένης έρευνας στην Κύπρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με τίτλο «A Pioneering Perspective on Gen Z: The First Comprehensive Study in Cyprus», που διοργάνωσε η εταιρεία Cablenet και ο Λεωνίδας Αλεξάνδρου, διακεκριμένος Εκπαιδευτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων, την Τετάρτη 4 Ιουνίου στο Loft Restaurant & Bar, στην παρουσία εκπροσώπων τύπου, επιχειρήσεων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Την εκδήλωση άνοιξε, απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Cablenet κ. Ιωάννης Μαυρίδης, εκπροσωπώντας την εταιρεία που καταλαβαίνει περισσότερο τη νέα γενιά και στήριξε τόσο την έρευνα όσο και τη διοργάνωση της παρουσίασης. Στον χαιρετισμό του, τόνισε τη στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης μελέτης, αφού αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα τέτοιου μεγέθους που έγινε στην Κύπρο. Ο κ. Μαυρίδης υπογράμμισε πως τα ευρήματά της θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, ώστε να προσαρμόσουν όχι μόνο την εσωτερική τους κουλτούρα, αλλά και τον τρόπο επικοινωνίας και διαμόρφωσης των μηνυμάτων τους, με στόχο την ουσιαστική προσέγγιση της νέας γενιάς καταναλωτών και εργαζομένων.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Pulse Market Research με την επιστημονική καθοδήγηση του Λεωνίδα Αλεξάνδρου, έρχεται να φωτίσει τις αυθεντικές τάσεις, τις αξίες και τα μοτίβα συμπεριφοράς της κυπριακής Generation Z, φέρνοντας πολύτιμες απαντήσεις σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο κοινωνικό και οικονομικό τοπίο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής της Pulse, Παναγιώτης Παναγιώτου, παρουσίασε τη μεθοδολογία και τις παραμέτρους της μελέτης, ενώ ο Λεωνίδας Αλεξάνδρου προχώρησε σε λεπτομερή ανάλυση των βασικών ευρημάτων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι αποκαλυπτικά:

Η Generation Z φέρνει νέες καταναλωτικές συμπεριφορές που αλλάζουν ριζικά το τοπίο των πωλήσεων και μετατοπίζουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων από την παραδοσιακή προσέγγιση στην αυθεντική εμπειρία και το personalization. Η συγκεκριμένη γενιά εμφανίζεται φιλόδοξη, με υψηλές προσδοκίες από εργοδότες και brands και ζητά από τους οργανισμούς να προσαρμοστούν στις ανάγκες και τα πρότυπά της.

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για δομική αλλαγή στην εταιρική κουλτούρα και στη διοικητική φιλοσοφία, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ταλέντα της Gen Z. Παράλληλα, ο τρόπος επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών αλλάζει ριζικά, με την αυθεντικότητα, την ταχύτητα και την ψηφιακή διαδραστικότητα να αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία κάθε επιτυχημένης στρατηγικής.

Η εκδήλωση έκλεισε με brunch και συζήτηση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διαλόγου γύρω από το πώς η Generation Z διαμορφώνει το αύριο. Δέσμευση της Cablenet, ως μια εταιρεία που αντιλαμβάνεται σε βάθος τις ανάγκες της νεολαίας, είναι η συνέχιση στήριξης πρωτοβουλιών και ενεργειών που την αφορούν, με στόχο την ενδυνάμωση, τη σύνδεση και τη θετική επιρροή της νέας γενιάς.