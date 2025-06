“The Fantastic Years” of the Swedish Cyprus Expedition (1927–1931)

To ίδρυμα PSI διοργανώνει μια διάλεξη του αρχαιολόγου Γιάννη Βιολάρη, στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος που συνοδεύει την έκθεση TEKTΩN, με τίτλο “Colonising” the Colonised: “The Fantastic Years” of the Swedish Cyprus Expedition (1927–1931).

Η Σουηδική Αποστολή στην Κύπρο (1927–1931) θεωρείται ορόσημο για την αρχαιολογία του νησιού— τόσο η μεθοδικότητα στο πεδίο όσο και η υποδειγματική δημοσίευση των ανασκαφών, εξύψωσαν την αρχαιολογία της Κύπρου στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα. Πίσω από αυτή την κληρονομιά, όμως, κρύβεται μια πιο σύνθετη ιστορία.

Ο αρχαιολόγος Γιάννης Βιολάρης προσεγγίζει κριτικά την ιστορία της Σουηδικής Αποστολής, εξετάζοντας πώς λειτούργησε εντός του αποικιοκρατικού πλαισίου της Βρετανικής διοίκησης. Πώς εξασφάλισαν οι Σουηδοί το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων τους, που αποτελείτο από χιλιάδες αρχαία αντικείμενα; Ποιος ήταν ο ρόλος των αποικιακών αρχών; Τέλος, πώς η Αποστολή καθόρισε τις τάσεις στην μελέτη της αρχαιολογίας της Κύπρου;

Μια διάλεξη που αφορά την ιστοριογραφία της αρχαιολογίας, φωτίζοντας τις περίπλοκες σχέσεις επιστήμης, αποικιοκρατίας και ταυτότητας.

Γιάννης Βιολάρης

Ο Γιάννης Βιολάρης είναι αρχαιολογικός λειτουργός στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, με έδρα το Αρχαιολογικό Μουσείο Λεμεσού. Είναι κάτοχος πτυχίων Οικονομικών, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ενώ οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την διεύθυνση ανασκαφών, την επιμέλεια εκθέσεων και την εποπτεία του Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας. Η έρευνά του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αρχαία Αμαθούντα έως την βυζαντινή και μεσαιωνική τοπογραφία, την κυπριακή κεραμική και την ιστορία της αρχαιολογίας στην Κύπρο και την Ελλάδα. Έχει επίσης ασχοληθεί με τις διασταυρώσεις της αρχαιολογίας με τη σύγχρονη τέχνη και τη λογοτεχνία, επιμελούμενος εκθέσεις που φέρνουν την αρχαιότητα σε διάλογο με τη σύγχρονη δημιουργία.

Ίδρυση PSI

Το ίδρυμα PSI δημιουργήθηκε το 2024 στη Λεμεσό ως ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός με αποστολή την προώθηση της σύγχρονης τέχνης σε διάλογο με την τεχνολογία. Αφοσιωμένο στη διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση της ιστορικής Αποθήκης Χαρουπιών, το ίδρυμα φιλοξενεί την έκθεση Τεχνικό Γραφείο Τέκτων και Μοντερνισμός στη Λεμεσό, η οποία αναδεικνύει την κληρονομιά του κυπριακού μοντερνισμού μέσα από το πρωτοποριακό έργο του μηχανικού Ανδρέα Παπαδόπουλου και του αρχιτέκτονα Φοίβου Πολυδώρου. Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Ιουλίου.

