Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο κατέδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα της δειγματοληψίας των υδάτων κολύμβησης στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Τύχωνα και συγκεκριμένα στην παραλία της Αγίας Βαρβάρας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλος Μεσημέρης, ο οποίος εκτίμα ότι το πρόβλημα θα λυθεί σε μερικά 24ωρα.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, ο κ. Μεσημέρης ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης όλων των νερών κολύμβησης της Δημοκρατίας σε 130 σημεία, από όπου λαμβάνονται δείγματα σε τακτική βάση.

Σύμφωνα με τον ίδιο για όλες τις παραλίες της Κύπρου ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, και στην περίπτωση που δείγματα καταδείξουν υπερβάσεις των ενδεικτικών ορίων ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

«Μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση της Αγίας Βαρβάρας στον Αγίο Τύχωνα", ανέφερε.

"Εμείς ακολουθούμε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, το οποίο προβλέπεται στην νομοθεσία και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ενημερώνεται το κοινό και γίνεται σύσταση για αποφυγή της κολύμβησης», εξήγησε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι σήμερα Σάββατο λήφθηκαν πρόσθετα δείγματα, προσθέτοντας πως αναμένεται νέα ανακοίνωση στη βάση των αποτελεσμάτων, κατά τα επόμενα δύο 24ωρα.

Ερωτηθείς τι κατέδειξαν οι πρώτες δειγματοληψίες, έκανε λόγο για «ψηλό μικροβιολογικό φορτίο», απευθύνοντας συστάσεις στο κοινό για αποφυγή της κολύμβησης στο συγκεκριμένο σημείο.

Εξήγησε ότι αν πάει κάποιος να κολυμπήσει εκεί «δεν σημαίνει ότι θα έχει πρόβλημα», ωστόσο, συστήνει στον κόσμο όπως το αποφύγει.

Όπως σημείωσε το κοινό αναμένεται να ενημερωθεί εκ νέου με την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Ανέφερε πως η διαδικασία προβλέπει 48 ώρες επώασης του δείγματος, ώστε να διαπιστωθεί αν το νερό έχει αναπτύξει μικροβιολογικό φορτίο, σύμφωνα και την αναλυτική διαδικασία μέτρησης.

Κληθείς να αναφέρει πόσες μέρες αναμένεται να διαρκέσει το πρόβλημα, ο κ. Μεσημέρης είπε πως πρόβλημα είναι «σημειακό», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι με τον καθαρισμό της θάλασσας "που η ίδια μπορεί να δώσει" το πρόβλημα θα ξεπεραστεί σε κάποια 24ωρα.

