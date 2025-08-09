Για σκοπούς προληπτικής προστασίας της δημόσιας υγείας, το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημερώνει το κοινό για διαπίστωση ρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Τύχωνα, στην παραλία Αγίας Βαρβάρας.

Για τον σκοπό αυτό συστήνεται όπως αποφεύγεται η κολύμβηση στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Το Τμήμα παρακολουθεί την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για συνεχή παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ρύπανσης. Η τοπική Αρχή έχει ενημερωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη επαναληπτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Νεότερη ανακοίνωση θα εκδοθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών και την επιβεβαίωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση.

Για καλύτερη ενημέρωση το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος κ. Θεόδουλο Μεσημέρη τηλεφωνικώς στο 99429101.