Μια ουσιαστική προσέγγιση για την υγεία και την ενδυνάμωση της γυναίκας

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Μαΐου η πολυθεματική ημερίδα «Εμμηνόπαυση – Μια Νέα Αρχή», στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, προσελκύοντας πλήθος κόσμου και σημαίνοντα μέλη της επιστημονικής κοινότητας. Η εκδήλωση στόχευσε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη όλων των γυναικών που βιώνουν τη μετάβαση της εμμηνόπαυσης, ενός σταδίου ζωής που συχνά παραμένει στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης.

Γιατροί και ειδικοί από τομείς όπως η ενδοκρινολογία, η γυναικολογία, η ψυχολογία και η διατροφολογία, μίλησαν με αμεσότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, ενθαρρύνοντας ανοιχτό διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει η εμμηνόπαυση. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Τζόζης Χριστοδούλου, και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). Στην ημερίδα συμμετήχαν και πολλοί γιατροί απο διάφορες ειδικότητες οπως ( γυναικολόγος , ογκολόγος νευρολόγος ψυχολόγος , διατροφολόγος/ διαιτολόγος , φυσικοθεραπευτές ,γυμνάστρια και άλλοι)

Σημαντική είναι και η συμβολή της Blue Island, η οποία στήριξε ουσιαστικά την εκδήλωση, χρηματοδοτώντας την παραγωγή και διανομή της ειδικά σχεδιασμένης Ατζέντας «365 μέρες Γυναίκα». Η ατζέντα αυτή αποτελεί έναν ύμνο στη δύναμη, τη συνέπεια και την πολύπλευρη φύση της γυναίκας, και δόθηκε δωρεάν σε όλες τις συμμετέχουσες της ημερίδας. Επιπλέον, η Blue Island θα προσφέρει την ατζέντα δωρεάν και στις ψαραγορές της, ενισχύοντας την πρόσβαση όλων των γυναικών σε πολύτιμη γνώση και στήριξη.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για την προώθηση της υγείας και της ευεξίας, η Blue Island αναγνωρίζει τη διατροφική σημασία του ψαριού και τη συμβολή του στην ισορροπημένη διατροφή και την ορμονική υγεία της γυναίκας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης.

Η Donna Health Care, με αποστολή να στέκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης, προσφέροντας ένα περιβάλλον στήριξης, ενημέρωσης και σεβασμού. Με σύγχρονες υπηρεσίες, εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και βαθιά ενσυναίσθηση, συνεχίζει να δίνει φωνή στις πραγματικές ανάγκες των γυναικών.

Η ημερίδα «Εμμηνόπαυση – Μια Νέα Αρχή» αποτέλεσε ορόσημο για μια κοινωνία που επιλέγει να μιλά ανοιχτά, να ενημερώνεται υπεύθυνα και να φροντίζει τη γυναίκα σε κάθε στάδιο της ζωής της.

To συνέδριο οργάνωσε και στήριξε My Creative Ideas Ltd