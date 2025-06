...από την καρδιά της εκκίνησης του XM Limassol Marathon

Το δημιουργικό concept της XM για τον XM Limassol Marathon μετατρέπει την απόσταση των 42,2 χιλιομέτρων σε μια εμπειρία που συνδέει οδηγούς, τουρίστες και δρομείς με την αφετηρία στον Μόλο Λεμεσού.

Με αφορμή την απόκτηση του τίτλου του ονομαστικού χορηγού για τη διοργάνωση «XM Μαραθώνιος Λεμεσού – XM LIMASSOL MARATHON», παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό δημιουργικό concept που καλεί το κοινό να βιώσει, να κατανοήσει και να εμπνευστεί από την απόσταση ενός Μαραθωνίου.

Δύο billboards στον αυτοκινητόδρομο, το ένα στην κατεύθυνση από Πάφο προς Λεμεσό και το άλλο που καλύπτει τις κατευθύνσεις από Λευκωσία, Λάρνακα, Αγία Νάπα και Πρωταρά προς Λεμεσό, αποτυπώνουν τη συμβολική απόσταση των 42,2 χιλιομέτρων μέχρι την καρδιά της Λεμεσού και συγκεκριμένα το σημείο εκκίνησης του XM Limassol Marathon, στον Μόλο Λεμεσού.

Η διαδρομή του μαραθωνίου μετατρέπεται σε αίσθηση και εμπειρία. Τα billboards πλαισιώνονται από το μήνυμα:

«YOU ARE ONE MARATHON AWAY FROM LIMASSOL»

Can you run it?