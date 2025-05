Η μεγαλύτερη εταιρία εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων της Κύπρου αναλαμβάνει την ασφαλή μετακίνηση των ενοίκων και των εργαζομένων στους The Landmark Nicosia Towers.



Οι εντυπωσιακοί πύργοι The Landmark Residential Tower και The Landmark Office Tower, ιδιοκτησίας της MHV – Mediterranean Hospitality Venture, ομίλου με σημαντική παρουσία στην αγορά high-end real estate στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο, έρχονται να ανεβάσουν τον πήχη στο προσωπικό και επαγγελματικό lifestyle της πρωτεύουσας. Καθώς οι δύο πύργοι προχωρούν γοργά προς την ολοκλήρωσή τους, είναι σημαντικό το κοινό να γνωρίζει τις συνεργασίες εκείνες που καθιστούν εφικτή την ανάπτυξη του πιο σημαντικού έργου στη σύγχρονη real estate ιστορία της Λευκωσίας.



Οι συνεργάτες που επιλέγονται είναι απαραίτητο να πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια ποιότητας, βιωσιμότητας, συνέπειας, αισθητικής και ασφάλειας, καθώς και να μοιράζονται κοινό όραμα και αξίες τόσο με το έργο The Landmark Nicosia όσο και με την ιδιοκτήτριά του MHV. Όσον αφορά στους ανελκυστήρες που θα εγκατασταθούν εντός των δύο κτηρίων, επιλέχθηκε η Kone Elevators Cyprus Ltd, η No.1 κυπριακή εταιρία στον τομέα της.





Πιο συγκεκριμένα, ο The Landmark Residential Tower θα εξοπλιστεί με τρεις υπερσύγχρονους και πολυτελώς επενδυμένους με καθρέπτες ανελκυστήρες, δύο για τη μετακίνηση των ενοίκων και έναν για χρήση από το προσωπικό και για λόγους πυρόσβεσης, ενώ ο The Landmark Office Tower θα διαθέτει συνολικά επτά κοινής αισθητικής ανελκυστήρες, εκ των οποίων έξι θα χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους στα γραφεία και ένας ως ανελκυστήρας πυρόσβεσης και υπηρεσίας.





Οι ανελκυστήρες που έχουν επιλεγεί για το φιλόδοξο έργο των The Landmark Nicosia Towers αποτελούν τις κορωνίδες των συλλογών της Kone και συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία με την αδιαπραγμάτευτη αισθητική αρτιότητα. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά εντυπωσιάζουν, αφού συνδυάζουν ασφάλεια, βιωσιμότητα και λειτουργικότητα, ώστε ένοικοι και εργαζόμενοι να μετακινούνται με άνεση και ταχύτητα μεταξύ των ορόφων.



O χρόνος που θα χρειάζεται για να μετακινηθεί κανείς από όροφο σε όροφο στον The Landmark Residential Tower θα είναι μόλις 1.52 δευτερόλεπτα, ενώ στην περίπτωση του The Landmark Office Tower το χρονικό πλαίσιο μειώνεται ακόμη περισσότερο και φτάνει τα 1.27 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνουν σύστημα προεπιλογής ορόφου, ειδικές μπάρες ελέγχου πρόσβασης, σύστημα επανάκτησης ενέργειας για μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, AA κλάση ride comfort, 24/7 υπηρεσία remote monitoring, ενώ είναι best-in-class σε θέματα eco-efficiency.



Με γνώμονα την άνεση και την εύκολη εξυπηρέτηση των ανθρώπων που θα διαμένουν και θα εργάζονται στους νέους πύργους, οι ανελκυστήρες της Kone που έχουν επιλεγεί είναι πολύ μεγάλης χωρητικότητας και δεν βάζουν όρια στις μετακινήσεις. Έτσι ο κάθε ανελκυστήρας του The Landmark Residential Tower θα μπορεί να μεταφέρει έως και 13 άτομα ταυτόχρονα, με ένα μέγιστο βάρος 1.000 κιλών, ενώ ο The Landmark Office Tower θα έχει ακόμη μεγαλύτερο χώρο, προσφέροντας άνετη ανάβαση και κατάβαση για 17 άτομα με μέγιστο βάρος τα 1.275 κιλά σε κάθε έναν από τους ανελκυστήρες του.



Η Kone Elevators Cyprus Ltd είναι μεγαλύτερη εταιρεία εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών στη χώρα μας, η οποία μάλιστα είναι πλήρως θυγατρική της εταιρίας-κολοσσού Kone Corporation της Φιλανδίας. Η μητρική εταιρεία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον καταξιωμένες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες με πάνω από 1 εκατομμύριο ανελκυστήρες υπό την ευθύνη της.



Αξίζει να σημειωθεί πως η Kone Corporation είναι πρωτοπόρος σε θέματα καινοτομίας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, με τη μεγάλη της ανακάλυψη και εγκατάσταση του πρώτου ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο το 1996 να αλλάζει τον τρόπο που σχεδιάζονται τα κτήρια σήμερα. Παράλληλα, το 2020 εισήγαγε στην αγορά μία ακόμη επανάσταση, τους νέους συνδεδεμένους ανελκυστήρες με συντήρηση βασισμένη σε data που διοχετεύονται και αναλύονται μέσω AI ( 24/7 Connected Services).



Όλοι οι ανελκυστήρες Kone συνδέονται με την υπηρεσίας 24/7 Connected Services μέσω cloud, παρέχοντας συνεχώς δεδομένα που αναλύονται μέσω AI και βοηθούν στην παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών και στην υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών. Οι σύγχρονες τάσεις της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν πυλώνες της νέας στρατηγικής της Kone και γι’ αυτό η εταιρία έχει δεσμευτεί για σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των προϊόντων της.