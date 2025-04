H Viomar Ltd εξοπλίζει τους εμβληματικούς The Landmark Residential Tower και The Landmark Office Tower με τα πατώματα και τις επιφάνειες δαπέδου της.

Καθώς τα έργα στους εντυπωσιακούς The Landmark Nicosia Towers, ιδιοκτησίας της MHV - Mediterranean Hospitality Venture, ηγετικού ομίλου στο τομέα της high-end φιλοξενίας και real estate αγοράς, προχωρούν είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η ουσιαστική συμβολή των αξιολόγων συνεργατών αυτών των εμβληματικών πύργων. Η Viomar Ltd, η κορυφαία εταιρία στον τομέα της εμπορίας μαρμάρου και βιομηχανικού πετρώματος στην Κύπρο, επιλέχθηκε για την εγκατάσταση των πατωμάτων και των επιφανειών στους The Landmark Residential Tower και The Landmark Office Tower.

Πάντα με στόχο την τελειότητα, η επιλογή δαπέδων και επιφανειών έχει γίνει με υλικά ιταλικής προέλευσης, με κάθε λεπτομέρεια να αποπνέει αριστοτεχνική ποιότητα. Τα δάπεδα και οι επιφάνειες των The Landmark Nicosia Towers έχουν επενδυθεί με τραβερτίνη, ένα υλικό διαχρονικής αξίας, το οποίο αποτέλεσε το κύριο δομικό υλικό του αρχαίου ρωμαϊκού Κολοσσαίου. Αυτές οι εξαιρετικές πρώτες ύλες έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υψηλής ποιότητας κατασκευή και στη διασφάλιση της πολυτέλειας που χαρακτηρίζει το έργο.

Με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του μαρμάρου, του βιομηχανικού πετρώματος, του γρανίτη και της πορσελάνης, η Viomar Ltd. έχει καθιερωθεί ως αξιόπιστος συνεργάτης, προσφέροντας ευρεία γκάμα πετρωμάτων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και επιλεγμένες χώρες της Ανατολής.

Χάρη στις μακροχρόνιες συνεργασίες με καταξιωμένους αρχιτέκτονες και interior designers της Κύπρου, την εκτενή τεχνογνωσία και την απαράμιλλη εξυπηρέτηση, η Viomar Ltd. μοιράζεται κοινές αξίες με τους The Landmark Nicosia Towers όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την αφοσίωση στη λεπτομέρεια.

Πέρα από την ευελιξία της, τη φιλοσοφία της που εστιάζει στον πελάτη και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των The Landmark Towers, σημαντικό ρόλο στην επιτυχή συνεργασία με την Viomar Ltd, έπαιξε η μεγάλη ποικιλία και τα τεράστια αποθέματα σε υλικά κορυφαίας ποιότητας, όπως μάρμαρα, γρανίτες και τραβερτίνη. Επιπλέον, η Viomar Ltd. διαθέτει το δικό της υπερσύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας πετρωμάτων, επιτρέποντάς της να παρέχει με απόλυτη συνέπεια προϊόντα υψηλής ποιότητας, συνδυασμένα με εξαιρετική εξυπηρέτηση και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, υγείας και ασφάλειας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO.

Σχετικά με το The Landmark Nicosia:

Το The Landmark Nicosia αποτελεί μια εμβληματική ανάπτυξη σύγχρονου τρόπου ζωής από τη MHV – Mediterranean Hospitality Venture, εισάγοντας ένα νέο πρότυπο για την πρωτεύουσα με έμφαση στην υψηλή αισθητική, τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στην πολιτισμική κληρονομιά. Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται το ανακαινισμένο πεντάστερο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia, Autograph Collection by Marriott – το πρώτο του είδους του στην Κύπρο - σύμβολο διαχρονικής φιλοξενίας, που προσφέρει εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης, υπηρεσίες ευεξίας και υψηλής γαστρονομίας.

Δίπλα στο ξενοδοχείο, το The Landmark Residences, με 17 ορόφους, προσφέρει κατοικίες υψηλής αισθητικής με πανοραμική θέα και αποκλειστική πρόσβαση στις κορυφαίες παροχές του ξενοδοχείου. Την ανάπτυξη ολοκληρώνει το The Landmark Offices, με πιστοποίηση LEED Gold, διαθέτει 16 ορόφους σύγχρονων, οικολογικά ευαισθητοποιημένων επαγγελματικών χώρων κατηγορίας A, σχεδιασμένων για τις ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων. Στρατηγικά τοποθετημένο στο επιχειρηματικό κέντρο της Λευκωσίας, το έργο της MHV αποτελεί προορισμό υψηλής διαβίωσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.