Αυτό το Πάσχα, η Toy Confectionery ανατρέπει όσα ήξερες, φέρνοντας φαντασία, δεξιοτεχνία και μια παιχνιδιάρικη διάθεση στο γιορτινό τραπέζι. Από αυγά-έκπληξη μέχρι πλούσια, χειροποίητα πανετόνε, η πασχαλινή συλλογή τους είναι μια γλυκιά πρόσκληση για γιορτή.

Πασχαλινό Γλυκό: Ένα αυγό, επανασχεδιασμένο

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τα πασχαλινά αυγά. Το Easter Dessert C1 είναι η τολμηρή και κομψή επανεφεύρεση της Toy Confectionery για το κλασικό πασχαλινό σύμβολο. Είναι «in the box αλλά out of the box»—μια ευαίσθητη δημιουργία, εξίσου στοχαστική όσο και απολαυστική.

Μέσα στο απαλό κέλυφος από καραμελωμένη σοκολάτα κρύβεται μια κρέμα curd-βανίλια με έναν ζωντανό κρόκο από μάνγκο και φρούτο του πάθους. Μετρίως γλυκό και άψογα ισορροπημένο, είναι το τέλειο πασχαλινό δώρο ή το εντυπωσιακό κεντρικό κομμάτι για το γιορτινό τραπέζι.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν από έξι τεμάχια, με δυνατότητα παρουσίασης σε χειροποίητο δίσκο σοκολάτας.

Πασχαλινά πανετόνε: Δύο γεύσεις, μία τέχνη

Μαζί με το πασχαλινό αυγό, η Toy Confectionery προσφέρει δύο ξεχωριστά πανετόνε, φτιαγμένα με εκλεκτά υλικά και αληθινά χειροποίητο μεράκι:

• Κλασικό πανετόνε – Με χειροποίητο γλυκό πορτοκάλι και τρεις ποικιλίες σοκολάτας.

• Πανετόνε με φιστίκι – Γεμισμένο με βελούδινη φιστικοκρέμα και φυσική, σπιτική πάστα φιστικιού.

Κάθε πανετόνε παρασκευάζεται αποκλειστικά στο εργαστήριο της Toy Confectionery, φτιαγμένο για να χαρίσει ζεστασιά, πλούσια γεύση και πασχαλινή μαγεία στο τραπέζι σας.

Για να κάνετε την παραγγελία σας: • Στείλτε μήνυμα στο @toyconfectionery by PUNIN στο Instagram

• Καλέστε στο +357 99 198 592

• Ή επισκεφθείτε απευθείας το ζαχαροπλαστείο

Κάντε αυτό το Πάσχα αξέχαστο, με γλυκά που εκπλήσσουν, ενθουσιάζουν και παραμένουν πιστά στην τέχνη της Toy Confectionery.