Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο στρατός του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αφοπλίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε στα εβραϊκά μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου χθες.

Μιλώντας στο Fox News, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Η έγκριση του σχεδίου ολοκλήρωσε συνεδρίαση διάρκειας δέκα και πλέον ωρών, που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Κατά εκτιμήσεις που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% του θυλάκου υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε επιχειρήσεις εξάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.

🚨🚨🚨Israeli prime minister's office: "The security cabinet approved the prime minister's proposal to defeat Hamas. The IDF will prepare to take control of Gaza City while providing humanitarian aid to the civilian population outside the combat zones" https://t.co/5SsrfxWYEL — Barak Ravid (@BarakRavid) August 8, 2025

Διαφωνίες στο εσωτερικό του Ισραήλ

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές αμέτρητων Παλαιστινίων και των περίπου 20 Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν. Το Ισραήλ ήδη ελέγχει περίπου το 75% της κατεστραμμένης περιοχής.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα φοβούνται ότι μια κλιμάκωση μπορεί να στείλει τους αγαπημένους τους στον θάνατο, και μερικοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ. Πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ έχουν επίσης αντιταχθεί στο σχέδιο, προειδοποιώντας για μια κατάσταση αδιεξόδου χωρίς σημαντικά στρατιωτικά οφέλη.

Ισραηλινός αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συζητήσει σχέδια για την κατάληψη όλης ή τμημάτων της Γάζας που δεν είναι ακόμα υπό ισραηλινό έλεγχο. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας μέχρι την επίσημη απόφαση, ανέφερε ότι ό,τι εγκριθεί θα εφαρμοστεί σταδιακά για να αυξήσει την πίεση στη Χαμάς.

Κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν ηχηρές διαδηλώσεις τόσο στην Ιερουσαλήμ, κοντά στο ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, εκεί όπου διεξάγεται και η συνεδρίαση, όσο και στο Τελ Αβίβ, έξω από τα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονταν κατά του πολέμου στη Γάζα. Ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων και απαιτούσαν μία ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνης.

Σε δηλώσεις του Νετανιάχου που προηγήθηκαν, στο αμερικανικό κανάλι Fox News, διευκρίνισε πως το Ισραήλ σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο της Γάζας, όχι όμως να την κυβερνήσει.

Ερωτηθείς εάν η χώρα του σκοπεύει να πάρει τον έλεγχο του συνόλου του Παλαιστινιακού θύλακα, δηλαδή του 25% επιπλέον απ’ αυτό που αυτή την στιγμή ελέγχει, επεσήμανε πως «έχουμε την πρόθεση» να το κάνουμε. Όπως είπε, στόχος του Ισραηλ δεν είναι να κρατήσει τον έλεγχο της Λωρίδας, αλλά να παραδώσει τον έλεγχο -αφού τον λάβει- σε αραβικές δυνάμεις (χωρίς να δινει περαιτερω εξηγησεις επ’ αυτού) οι οποίες θα κυβερνήσουν σωστά την Γαζα) χωρίς να μας απειλούν και προσφέροντας μια καλή ζωή στους κατοίκους της Γάζας, καθως στοχος ειναι η δημιουργια μιας περιμέτρου ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ, ΕΡΤ