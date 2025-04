Η ΙΚΕΑ είχε μια ιδέα. Να δώσει προϊόντα της σε φοιτητές πανεπιστημίων της Κύπρου, για να τα φιλοτεχνήσουν με τη φαντασία, το ταλέντο αλλά και την καρδιά τους. Και επειδή αυτή η ιδέα αγαπήθηκε πολύ, αποφάσισε να διοργανώσει για 2η φορά την ανατρεπτική έκθεση «Follow Your Art 2025», με μεγαλύτερη διάρκεια και ακόμα περισσότερες συμμετοχές.

Η έκθεση, που φιλοξενήθηκε στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, από τις 19 έως τις 23 Μαρτίου, εκτός από δημιουργικό είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έργα διατέθηκαν προς πώληση στο κοινό και τα έσοδα και από τα 127 έργα που εκτέθηκαν, αξίας €10,080, διατέθηκαν και φέτος στον οργανισμό Hope For Children.

Συνολικά, συμμετείχαν πάνω από 150 φοιτητές από οκτώ πανεπιστήμια της Κύπρου: Alexander College, American University of Cyprus, European University Cyprus, Frederick University, Neapolis University Paphos, UCLan Cyprus, University of Cyprus και University of Nicosia. Με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, οι φοιτητές διοχέτευσαν τη δημιουργικότητά τους, αποτυπώνοντας τη φαντασία και την προσωπική τους καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τα έργα τους.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ, καθηγητών, και εκλεκτών καλεσμένων. Την έκθεση εγκαινίασε η Δρ. Τέρψα Κωνσταντινίδου, εκπρόσωπος της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού & Νεολαίας, υπό την Αιγίδα του οποίου τελούσε η έκθεση, η οποία συνεχάρη την ΙΚΕΑ για την αξιόλογη πρωτοβουλία της να επαναλάβει την έκθεση, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νέα παιδιά να λάβουν μέρος.

Η Διευθύντρια Marketing της ΙΚΕΑ Κύπρου κα. Σοφία Βορκά, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της ΙΚΕΑ προς τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν και προς τη Λεβέντειο Πινακοθήκη για τη φιλοξενία της. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι: «Η ΙΚΕΑ θα συνεχίσει να στηρίζει τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την κοινωνία της Κύπρου, μετατρέποντας τις ιδέες σε πράξεις και τις πράξεις σε ένα καλύτερο αύριο για όλους».

Η κα. Άντρια Νεοκλέους, Διευθύντρια του οργανισμού Hope For Children, ευχαρίστησε την ΙΚΕΑ και τα πανεπιστήμια για τη συμβολή τους, τονίζοντας: «Κάθε μορφή στήριξης που λαμβάνουμε μετατρέπεται σε ουσιαστική βοήθεια για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη.»