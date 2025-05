Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε το αεροδρόμιο της πόλης Τζάμου, στο Κασμίρ, εν μέσω της σύγκρουσης της Ινδίας με το Πακιστάν, όπως έγινε γνωστό από μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας και κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι σειρήνες ήχησαν στην πόλη, ενώ σημειώθηκε και μπλακάουτ. Οι εκρήξεις συνεχίζονταν για αρκετή ώρα.

Πηγές του ινδικού στρατού είπαν ότι πιθανότατα επρόκειτο για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε το Πακιστάν στην περιοχή.

Missiles are flying over our houses in Jammu RIGHT NOW. This is not hearsay, I’m witnessing and recording it myself. The threat is real. Civilian lives are at stake. pic.twitter.com/rORUIdcg5l