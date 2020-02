Ποιος είναι ο Βρετανός με εκατομμύρια ακόλουθους που τρέχει στη Λευκωσία/VID

Στον δρόμο του Eddie Izzard βρέθηκε η Λευκωσία τις τελευταίες μέρες.

Ο πολυβραβευμένος Βρετανός ακτιβιστής έχει βάλει στόχο να τρέξει μέσα σε 28 μέρες, σε 28 χώρες συγκεντρώνοντας έτσι χρήματα χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο Izzard με τα εκατομμύρια ακόλουθους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μαζεύει χρήματα για να βοηθήσει φιλανθρωπικά έργα που υποστηρίζουν πολιτιστικές ανταλλαγές, μάθηση και κατανόηση.

Ο Izzard έχει κερδίσει πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου Primetime Emmy για παράσταση. Η ιστοσελίδα του Izzard κέρδισε το βραβείο People's Choice Award και κέρδισε το βραβείο Webby.

