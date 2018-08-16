Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησε χθες αργά το απόγευμα η Αστυνομία για υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β’, παράνομη είσοδο, απειλή φύσεως βίας, και οπλοφορία προς διέγερση τρόμου.

Πρόκειται για Βρετανούς, ηλικίας 52 και 68 ετών, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, 40χρονη δικηγόρος κατήγγειλε στο ΤΑΕ Πάφου ότι ο γείτονας της μαζί με δεύτερο πρόσωπο, της κτύπησαν την πόρτα και όταν τους άνοιξε ο ένας κρατούσε ένα πιστόλι και ο δεύτερος μια μαγκούρα.

Ακολούθως τα δύο πρόσωπα φέρεται να την απείλησαν.

Αιτία της απειλής, σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία η 40χρονη, είναι ότι φέρνει κάποια αδέσποτα σκυλάκια και τα ταΐζει με αποτέλεσμα να ενοχλούνται τα δύο πρόσωπα.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του 52χρονου εντοπίστηκε ένα πιστόλι που όπως διαφάνηκε πρόκειται για παιδικό παιχνίδι, το οποίο αναγνώρισε η παραπονούμενη και η μαγκούρα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Τα δύο πρόσωπα κατηγορήθηκαν γραπτώς και θα κλητευθούν αργότερα σε δίκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ