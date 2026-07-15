Συνελήφθη χθες το μεσημέρι για αυτόφωρο αδίκημα 43χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών.

Συγκεκριμένα, ενώ ο 43χρονος βρισκόταν στο χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην αψίδα ελέγχου, εντοπίστηκαν στο τσαντάκι που είχε στην κατοχή του, αριθμός ύποπτων αντικειμένων που μοιάζουν με σφαίρες.

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Από περαιτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 13 φυσίγγια 9 χιλιοστών, για τα οποία έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται. Ακολούθησε έρευνα τόσο στη μοτοσικλέτα με την οποία μετέβη στο Δικαστήριο όσο και στην οικία του, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού όπου επανασυνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.