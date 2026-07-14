Ένας 43χρονος οδηγήθηκε για ανάκριση στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε αριθμός σφαιρών, κατά την είσοδο του στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι σφαίρες εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο που διενεργείται στις αψίδες ασφαλείας και αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία, μέλη της οποίας έσπευσαν στο χώρο των δικαστηρίων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό και το είδος των σφαιρών ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στην κατοχή του υπόπτου, ο οποίος οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για ανάκριση.

Πηγή: ΚΥΠΕ