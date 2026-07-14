Η αιτία θανάτου του 35χρονου Κάλουμ Κερ (Callum Kerr), ο οποίος κατέληξε μετά από επεισόδιο σε πτήση της Jet2 από τη Λάρνακα προς το Μάντσεστερ, παραμένει άγνωστη, όπως ακούστηκε κατά την έναρξη της ιατροδικαστικής έρευνας στη Βρετανία.

Ο Κερ, πατέρας τριών παιδιών, αθλητής του bare-knuckle boxing και των μεικτών πολεμικών τεχνών από το Γουόρινγκτον, επέβαινε σε πτήση που αναχώρησε από τη Λάρνακα στις 22 Ιουνίου μαζί με τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο του Μάντσεστερ, ο 35χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το πλήρωμα φέρεται να του γνωστοποίησε ότι δεν θα του σερβίρονταν άλλα αλκοολούχα ποτά, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε επεισόδιο με έναν ή περισσότερους επιβάτες.

Λίγο πριν από την προσγείωση, του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, όμως, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, αρνήθηκε να συμμορφωθεί.

Ακολούθως, επιβάτες και μέλος του πληρώματος τον ακινητοποίησαν στο δάπεδο του αεροσκάφους μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.

Βρέθηκε χωρίς αισθήσεις

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στις 02:23 τα ξημερώματα, ενώ τέσσερις αστυνομικοί επιβιβάστηκαν περίπου 20 λεπτά αργότερα.

Όπως αναφέρθηκε, ο Κερ βρέθηκε δεμένος σε καθιστή θέση με το σώμα του γερμένο προς τα εμπρός. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ωστόσο λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι δεν ανταποκρινόταν.

Αμέσως ξεκίνησαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR), την οποία συνέχισαν οι διασώστες του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο. Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Wythenshawe, όπου υπέκυψε την επόμενη ημέρα, στις 23 Ιουνίου.

Αναμένεται το πόρισμα της νεκροτομής

Παρότι έχει διενεργηθεί νεκροτομή, ο ανώτερος ιατροδικαστής Ζακ Γκολομπέκ δήλωσε ότι αναμένεται ακόμη η τελική γνωμάτευση για την αιτία θανάτου, η οποία θα καθορίσει και τα επόμενα βήματα της έρευνας.

Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη:

ποινική έρευνα από την Αστυνομία του Μάντσεστερ (GMP),

ανεξάρτητη έρευνα από το Independent Office for Police Conduct (IOPC),

εσωτερική έρευνα της αεροπορικής εταιρείας Jet2.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για τις 8 Φεβρουαρίου 2027.

Συγκινεί η οικογένειά του

Οι γονείς του 35χρονου παρακολούθησαν την ακροαματική διαδικασία μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε ανακοίνωσή της μετά τον θάνατό του, η οικογένεια περιέγραψε τον Κάλουμ Κερ ως: «Έναν άνθρωπο της οικογένειας, πατέρα τριών υπέροχων παιδιών, λάτρη του αθλητισμού και με καρδιά από χρυσάφι».

Η Jet2 εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια, επισημαίνοντας ότι, λόγω των συνεχιζόμενων ερευνών, δεν μπορεί να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.