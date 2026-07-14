Την έντονη δυσαρέσκεια του κλάδου της εστίασης για την έλλειψη επίσημης ενημέρωσης σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στα δοχεία και τα ποτήρια μίας χρήσης εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Βασίλης Λεβέντης, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Ο κ. Λεβέντης ανέφερε ότι οι επιχειρηματίες ενημερώνονται αποκλειστικά από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τουλάχιστον απαράδεκτη», τη στιγμή που οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον επόμενο μήνα.

Όπως είπε, ενδεχομένως ορισμένες επιχειρήσεις να έχουν λάβει κάποιες πληροφορίες από τους προμηθευτές τους, ωστόσο υπογράμμισε ότι η ευθύνη ενημέρωσης ανήκει στην Πολιτεία, η οποία όφειλε να ενημερώσει έγκαιρα τους συνδέσμους του κλάδου ώστε να καταγραφούν οι δυσκολίες και οι προβληματισμοί των επιχειρήσεων.

Παρότι αναγνώρισε ότι οι αλλαγές έχουν περιβαλλοντικό και υγειονομικό υπόβαθρο, σημείωσε ότι αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση του κράτους να προετοιμάσει τον επιχειρηματικό κόσμο. «Γνωρίζω τα ζητήματα, γιατί είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά θέματα. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει το γεγονός ότι η στάση της Πολιτείας είναι απαράδεκτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τον επόμενο μήνα τίθενται σε ισχύ οι πρώτες αλλαγές, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να εφαρμοστεί και η δυνατότητα των καταναλωτών να χρησιμοποιούν δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια και δοχεία για take away και delivery.

Αν και χαρακτήρισε θετική την ιδέα της επαναχρησιμοποίησης, εξέφρασε ανησυχίες για ζητήματα υγιεινής και ευθύνης των επιχειρήσεων. Όπως είπε, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο τα σκεύη που θα φέρνουν οι πελάτες θα είναι καθαρά, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διαχειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα.

Ο κ. Λεβέντης αποκάλυψε ακόμη ότι περίμενε να υπάρξει άμεση επικοινωνία από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τη δημοσιοποίηση των μέτρων, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Ανέφερε πως θα αναμείνει λίγες ακόμη ημέρες πριν προχωρήσει ο Σύνδεσμος σε δικές του ενέργειες, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το δημόσιο παράπονό του θα φτάσει στους αρμόδιους.

Αναφερόμενος στην πορεία της τουριστικής περιόδου, εκτίμησε ότι η ουσιαστική αύξηση της επισκεψιμότητας αναμένεται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ωστόσο, τόνισε πως η μεγαλύτερη ανησυχία των επιχειρηματιών αφορά τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των επισκεπτών, γεγονός που, όπως είπε, θα οδηγήσει σε χαμηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη και θα αποτυπωθεί στις σχετικές στατιστικές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στην εστίαση, αλλά επηρεάζουν συνολικά τον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και τα ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις που συνδέονται με τον τουρισμό.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου αναφέρθηκε και στα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, εξηγώντας ότι αγώνες που ολοκληρώνονταν μετά τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας οδήγησαν ορισμένες επιχειρήσεις σε καταγγελίες και παραπομπές στη δικαιοσύνη. Όπως είπε, παρότι δόθηκαν παρατάσεις ωραρίου για ορισμένους αγώνες έπειτα από παρεμβάσεις προς το αρμόδιο υπουργείο, αυτό δεν ίσχυσε σε όλες τις περιπτώσεις.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα τη Μεγάλη Βρετανία, όπου, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση επέτρεψε την παράταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σημαντικά η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα. «Ελπίζω να αντιλαμβάνονται και οι δικοί μας πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της εστίασης και τι προσφέρει στην οικονομία», κατέληξε.

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