Η μακροχρόνια χρήση λυόμενων αιθουσών στα σχολεία αναδεικνύει «σοβαρό έλλειμμα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού» των σχολικών υποδομών, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), Κωνσταντίνος Κωνσταντή, με αφορμή την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία, μεταξύ άλλων, επισημαίνει την εκτεταμένη χρήση λυόμενων αιθουσών στα δημόσια σχολεία.

«Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή αναδεικνύει ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια την εκπαιδευτική και τεχνική κοινότητα», ανέφερε ο κ. Κωνσταντή, σημειώνοντας ότι «οι προκατασκευασμένες ή λυόμενες αίθουσες μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη λύση όταν χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων και προσωρινών αναγκών».

Ωστόσο, «δεν μπορούν όμως να αποτελούν μόνιμη απάντηση στις στεγαστικές ανάγκες των σχολείων» συνέχισε.

«Όταν βλέπουμε λυόμενες αίθουσες να παραμένουν σε χρήση για δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, τότε δεν μιλούμε πλέον για μια προσωρινή λύση», είπε ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ. «Μιλούμε για ένα σοβαρό έλλειμμα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των σχολικών υποδομών», συμπλήρωσε.

Ανέφερε επίσης ότι «το σχολείο δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο τα παιδιά μας μαθαίνουν, κοινωνικοποιούνται και διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους».

Όπως είπε, «η διεθνής εμπειρία και η επιστημονική έρευνα δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος επηρεάζει τη μάθηση, την ευημερία, τη συγκέντρωση και τη συνεργασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών».

«Για αυτό η ποιότητα του σχολικού χώρου δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασική προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η απάντηση λοιπόν δεν μπορεί να είναι η συνεχής προσθήκη προσωρινών αιθουσών», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις λύσεις που απαιτούνται, ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ είπε ότι χρειάζεται άμεσα μια ολοκληρωμένη καταγραφή των πραγματικών στεγαστικών αναγκών σε όλη την Κύπρο και «ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός με σαφείς προτεραιότητες».

«Εκεί όπου υπάρχουν μόνιμες ανάγκες, πρέπει να προχωρήσουμε σε νέες σχολικές μονάδες ή σε μελετημένες επεκτάσεις των υφιστάμενων σχολείων», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι νέες σχολικές υποδομές να σχεδιάζονται με υψηλή αρχιτεκτονική ποιότητα».

Σημείωσε ότι χρειάζονται σχολεία «με ποιοτικούς εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους, φυσικό φωτισμό και αερισμό, βιοκλιματικό σχεδιασμό, προσβασιμότητα και χώρους που υποστηρίζουν σύγχρονες μορφές μάθησης». Όπως είπε, αυτή είναι μια επένδυση που αποδίδει για δεκαετίες.

«Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζουμε την απόφαση της Υπουργού Παιδείας να προχωρήσει το νέο Γυμνάσιο Λάρνακας μέσω Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού», είπε ο κ. Κωνσταντή. «Είναι μια επιλογή που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα του δημόσιου σχολείου και αναγνωρίζει ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ποιότητας της εκπαίδευσης», εξήγησε.

«Το ΕΤΕΚ, ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, είναι έτοιμο να συμβάλει με την τεχνογνωσία του τόσο στον στρατηγικό σχεδιασμό των σχολικών υποδομών όσο και στις διαδικασίες υλοποίησης, ώστε τα σχολεία που θα κατασκευάσουμε σήμερα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών μας για τις επόμενες δεκαετίες», κατέληξε ο κ. Κωνσταντή.

Πηγή: ΚΥΠΕ