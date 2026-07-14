Τις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για την επιδείνωση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και τις διαταραχές στη διεθνή ναυσιπλοΐα, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές ενέργειες έχουν εντείνει την αστάθεια στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Κόμπο, ο Ιρανός ΥΠΕΞ έκανε λόγο για «εγκληματικές ενέργειες» των Ηνωμένων Πολιτειών στα Στενά του Ορμούζ και ζήτησε να υπάρξει διεθνής λογοδοσία για τις εξελίξεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, επηρεάζουν την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κόμπος υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της διπλωματίας και του διαλόγου, καλώντας όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.



