Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Πάνω Πολεμίδια η είδηση του θανάτου του 37χρονου Κωνσταντίνου Νικολάου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Κόννου, στο Κάβο Γκρέκο.

Ο 37χρονος Ελληνοκύπριος είχε εντοπιστεί το μεσημέρι της Κυριακής εγκλωβισμένος στην περιοχή του Κόννου και απεγκλωβίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή χθες γύρω στις 5:00 το απόγευμα.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 5:00 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού στα Πάνω Πολεμίδια, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β' Κοιμητήριο Πάνω Πολεμιδιών. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να γίνονται εισφορές για τη στήριξή της.

Σε μήνυμά του, ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Πάνω Πολεμιδιών, Κίκης Μαυρής, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, αναφέροντας ότι ο ίδιος και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εύχονται ο Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες στιγμές. «Αιωνία να είναι η μνήμη σου Κωνσταντίνε μου και ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει», καταλήγει στο μήνυμά του.

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