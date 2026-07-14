Απεβίωσε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ο 37χρονος.

Ο 37χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος είχε εντοπιστεί εγκλωβισμένος την Κυριακή στην περιοχή του Κόννου, στο Κάβο Γκρέκο, άφησε χθες την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας είχε εντοπιστεί το μεσημέρι της Κυριακής εγκλωβισμένος στην περιοχή και απεγκλωβίστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε χθες γύρω στις 5:00 το απόγευμα.

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