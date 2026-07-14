Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης η Αστυνομία προχώρησε χθες γύρω στις 6.30 το απόγευμα στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 20 και 30 ετών. Οι δυο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση προέκυψε μαρτυρία εναντίον του πιο πάνω 27χρονου, ο οποίος αναμένεται αύριο το πρωί να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης του.

Στη συμπλοκή φέρονται να ενεπλάκησαν 15 έως 20 πρόσωπα, τα οποία, κρατούσαν πέτρες, λοστούς, σφυριά, μαχαίρια και ξύλινα ρόπαλα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου προκλήθηκαν ζημιές σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή.

Οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες είναι τρεις.

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