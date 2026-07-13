Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Κύπρο μίλησε στο Ράδιο Πρώτο, ο Συγκοινωνιολόγος, Πάρης Νικολάου.

Όπως ανέφερε, δεν έχει προσεγγιστεί το πρόβλημα όπως θα έπρεπε, σημειώνοντας πως αυξάνεται ο αριθμός των οχημάτων, με αποτέλεσμα στο τέλος της μέρας να έχουμε περισσότερους οδηγούς από αυτούς που μπορεί να αντέξει το δίχτυό μας.

Πρόσθεσε πως η λύσει δεν είναι η επέκταση του δικτύου, «δυστυχώς αυτό δεν το καταλαβαίνουμε καλά και προσπαθούμε να είμαστε πιο ουσιαστικά προσανατολισμένοι προς το αυτοκίνητο», είπε.

Ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, είπε, θα ήταν κοινής χρήσης μετακίνηση ώστε ιδιωτικής χρήσης οχήματα να έχουν περισσότερο από ένα άτομο μέσα.

Μέσα από μελέτη του ΤΕΠΑΚ, ανέφερε, πολλοί φοιτητές χρησιμοποιούν κοινής χρήσης όχημα, για λόγους οικονομίας και ευκολίας.

«Θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε την πολιτική μας στο να στοχεύσουμε σε αυτόν τον πληθυσμό και να τους βοηθήσουμε ούτως ώστε στο μέλλον να μην σκέφτονται να αγοράσουν όχημα, αλλά να κοιτάξουν λίγο αυτές τις εναλλακτικές.

Κληθείς να απαντήσει εάν είναι εφικτό να δημιουργηθούν έξοδοι διαφυγής στον αυτοκινητόδρομο, εξαιτίας της αυξημένης κίνησης που παρατηρείται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και των ατυχημάτων, ανέφερε πως ως ΤΕΠΑΚ υπάρχει μια συνεργασία με την Αστυνομία και συγκεκριμένα την Τροχαία, όπου γίνεται έρευνα «ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα ευάλωτα αυτά σημεία στον αυτοκινητόδρομο, στα οποία μπορεί να προκληθούν ατυχήματα και με βάση αυτά τα ατυχήματα ποιος είναι ο χρόνος ανταπόκρισης από τις υπηρεσίες πρώτης βοήθειας (και κατά πόσον μπορεί να δημιουργηθούν ουρές και πόσο χρόνο καθυστέρησης μπορεί να προσθέσουν.

Όπως είπε, υπάρχουν αρκετά μελανά σημεία.

Την ίδια στιγμή ανέφερε πως στο εξωτερικό, υπάρχουν οχήματα τα οποία είναι υπεύθυνα σε περίπτωση ατυχήματος να μπορούν να ανταπεξέλθουν άμεσα.

Πρόσθεσε πως κάθε καθυστέρηση που σημειώνεται, επιβαρύνει και τη ζωή ανθρώπων που εμπλέκονται στο ατύχημα.

Όσον αφορά το κομμάτι του σχεδιασμού και υλοποίησης δρόμων, ανέφερε πως είμαστε σε πολύ καλό σημείο, σημειώνοντας όμως ότι υπάρχουν θέματα όσον αφορά τη συντήρηση των δρόμων .

Παράλληλα, σημείωσε πως το να γίνει ένας δρόμος τετραπλής κατεύθυνσης, από διπλής, δεν θα επιλύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Πλέον, είπε, πρέπει να στραφούμε στις δημόσιες μεταφορές, για να επιλύσουμε γενικότερα το πρόβλημα της κυκλοφορίας.