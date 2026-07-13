Δικαστήριο της Μόσχας αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 5.800 ρωσικών ρουβλίων (περίπου 63 ευρώ) στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού πρακτορείου RIA Novosti.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο της Μόσχας, έπειτα από αγωγή που υπέβαλε το περιφερειακό τμήμα του Ρωσικού Ταμείου Συντάξεων και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη Μόσχα και την Περιφέρεια Μόσχας.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το Οsnmedia.ru, το δικαστήριο έκανε πλήρως δεκτό το αίτημα του Ταμείου και διέταξε την καταβολή του προστίμου ύψους 5.800 ρουβλίων. Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Μάιο.

Ως αιτία της επιβολής του προστίμου αναφέρεται η εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων από τον εργοδότη προς τον ασφαλιστικό φορέα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έγκριση και καταβολή ασφαλιστικών παροχών. Η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλέπεται από τη ρωσική νομοθεσία περί υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης για περιπτώσεις προσωρινής ανικανότητας προς εργασία και μητρότητας.

Η υπόθεση εξετάστηκε με τη διαδικασία της απλοποιημένης εκδίκασης, χωρίς την παρουσία των διαδίκων, γεγονός που επιτρέπει την άμεση εκτέλεση της απόφασης μετά την έκδοσή της. Ωστόσο, η κυπριακή πλευρά διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει έφεση εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μόσχα για την υπόθεση.