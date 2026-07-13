Ο δεκαεξάχρονος Νικόλα Σάβιτς εκπροσώπησε την Κύπρο σε έναν μεγάλο διεθνή τελικό και επέστρεψε από την Αιώνια Πόλη με τρία χρυσά μετάλλια.

Η Κύπρος βρέθηκε ανάμεσα στις νικήτριες χώρες του Παγκόσμιου Τελικού της International STEM Olympiad, μετά την κατάκτηση τριών χρυσών μεταλλίων από τον δεκαεξάχρονο Νικόλα Σάβιτς στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία & Μηχανική, στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τις 2 έως τις 8 Ιουλίου.

Ο Νικόλα διαγωνίστηκε ατομικά και ήταν ο μοναδικός φιναλίστ που εκπροσώπησε την Κύπρο. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε το γεγονός ότι γιόρτασε τα 16α γενέθλιά του την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού και, μόλις λίγες ημέρες αργότερα, ανέβηκε στη σκηνή των νικητών κρατώντας τη σημαία της Κύπρου και φορώντας τρία χρυσά μετάλλια.

Ο Μεγάλος Τελικός συγκέντρωσε 1.154 συμμετέχοντες και προσκεκλημένους από 54 χώρες, ενώ σε όλες τις φάσεις της Ολυμπιάδας έλαβαν μέρος περισσότεροι από 38.000 μαθητές από 153 χώρες, με τη συμμετοχή περίπου 1.700 σχολείων και περισσότερων από 2.100 εκπαιδευτικών.

Η σημαντικότερη στιγμή ήρθε κατά την τελετή λήξης, όταν ο Νικόλα ύψωσε τη σημαία της Κύπρου στη διεθνή σκηνή. Σε μια αίθουσα γεμάτη μαθητές, εκπαιδευτικούς και αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο, ένας νεαρός διαγωνιζόμενος εκπροσώπησε μια ολόκληρη χώρα και αποχώρησε ως τριπλός χρυσός ολυμπιονίκης.

Η επιτυχία του προσέλκυσε επίσης το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Ρώμη, ο Νικόλα παραχώρησε συνέντευξη σε εκπροσώπους του Università Campus Bio-Medico di Roma, μιλώντας για την αγωνιστική του πορεία, τις διεθνείς επιτυχίες του και τη σημασία της εκπροσώπησης της Κύπρου στην παγκόσμια σκηνή STEM.

Το αποτέλεσμα στη Ρώμη δεν αποτελεί μια μεμονωμένη νίκη. Μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών, ο Νικόλα είχε ήδη κατακτήσει περισσότερα από 30 χρυσά μετάλλια σε διεθνείς διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Μηχανικής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή πορεία επιτυχιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μία νίκη μπορεί να αποκαλύψει το ταλέντο. Όταν όμως οι νίκες επαναλαμβάνονται χρόνο με τον χρόνο, σε διαφορετικές ηπείρους και ανάμεσα σε χιλιάδες διαγωνιζόμενους, τότε επιβεβαιώνουν την πειθαρχία, την επιμονή και τη σταθερή πορεία προς την αριστεία.

Η Ρώμη, επομένως, δεν του χάρισε μόνο νέα μετάλλια. Σε μια πόλη που έχει υπάρξει μάρτυρας αιώνων ιστορίας, ο Νικόλα Σάβιτς έγραψε το δικό του κεφάλαιο—ένα κεφάλαιο στο οποίο η σημαία της Κύπρου βρέθηκε ανάμεσα στους νικητές ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς διαγωνισμούς STEM στον κόσμο.

Τρία χρυσά μετάλλια. Η Κύπρος στην παγκόσμια σκηνή.

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