Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε τη Δευτέρα νέες κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματικούς στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών, χάκερ και ιδιωτικές εταιρείες, κατηγορώντας τους για συμμετοχή σε μια μακροχρόνια εκστρατεία κυβερνοκατασκοπείας και δολιοφθορών με στόχο κράτη-μέλη της ΕΕ και διεθνείς εταίρους.

Η απόφαση αφορά εννέα φυσικά πρόσωπα και τέσσερις οντότητες, τα οποία, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συνδέονται με δίκτυο ηλεκτρονικής κατασκοπείας που δρα από το 2010 και έχει στοχοποιήσει κυβερνήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και κρίσιμες υποδομές, όπως δίκτυα ηλεκτροδότησης και εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Σε ανακοίνωσή του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ότι τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που περιλαμβάνονται στις κυρώσεις «συμβάλλουν στις προσπάθειες της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη της και τους διεθνείς εταίρους της». Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι επιχειρήσεις κατασκοπείας φέρεται να έχουν επηρεάσει τουλάχιστον εννέα χώρες.

Μεταξύ των κρατών που, σύμφωνα με την ΕΕ, βρέθηκαν στο στόχαστρο περιλαμβάνονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Κύπρος, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Σλοβακία, η Ρουμανία και η Φινλανδία, ενώ γίνεται λόγος και για επιθέσεις σε επιπλέον χώρες.





We’re sanctioning Russia at speed and scale.



Today’s measures, together with the upcoming 21st sanctions package, will add 250 individuals and entities to the Russia sanctions regime.



This is our biggest round of individual designations since Moscow’s 2022 full-scale invasion,… pic.twitter.com/zjWxbrbunH — Kaja Kallas (@kajakallas) July 13, 2026

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών μέτρων βρίσκεται το 16ο Κέντρο της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB). Η ΕΕ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία συντονίζει διάφορες ομάδες κυβερνοαπειλών και βρίσκεται πίσω από ένα ευρύ φάσμα κακόβουλων κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, ανακοίνωσε ότι το Παρίσι θα καλέσει τις επόμενες ημέρες τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Όπως δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, στόχος των κυβερνοεπιθέσεων είναι είτε η υποκλοπή ευαίσθητων πληροφοριών είτε η πρόκληση δολιοφθορών σε κρίσιμες υποδομές, όπως το σιδηροδρομικό δίκτυο, αναφέροντας ως παράδειγμα την Πολωνία.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί κυβερνοεπιθέσεις, εκστρατείες παραπληροφόρησης και άλλες υβριδικές επιχειρήσεις για να επηρεάσει εκλογικές διαδικασίες και να αποσταθεροποιήσει ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Σουηδία ανακοίνωσε ότι φιλορωσική ομάδα με διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών βρισκόταν πίσω από κυβερνοεπίθεση σε εγκατάσταση θέρμανσης που σημειώθηκε το 2025. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν διατυπώσει επίσης η Πολωνία, η Νορβηγία, η Δανία και η Λετονία, κάνοντας λόγο για αυξανόμενες επιθέσεις κατά κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών.