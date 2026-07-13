Σε βαρύ πένθος, βυθίστηκε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, μετά τον χαμό του Αστ.2112 Προκόπη Προκοπίου , ο οποίος απεβίωσε στις 11/07/2026.

Ο Προκόπης Προκοπίου, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας τον Σεπτέμβρη του 2000 και υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση στο καθήκον.

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η στήριξη προς αυτούς, ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες στιγμές, είναι δεδομένη.

Λεπτομέρειες για την κηδεία και την ταφή θα ανακοινωθούν αργότερα.