«Ελεύθερη πτώση» καταγράφουν οι γεννήσεις στην Κύπρο με την υπογεννητικότητα να χτυπάει κόκκινο. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία,από τη Στατιστική Υπηρεσία ο πληθυσμός της χώρας στο τέλος του 2025 υπολογίζεται στις 996,6 χιλιάδες, έναντι 983 χιλιάδων το 2024.

Το «Μεσημέρι και Κάτι» πραγματοποίησε έρευνα για τις δημογραφικές τάσεις στην Κύπρο. Αν και ο πληθυσμός της χώρας πλησιάζει πλέον το ένα εκατομμύριο κατοίκους, η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μετανάστευση, η οποία εξακολουθεί να διαμορφώνει την πληθυσμιακή εικόνα της Κύπρου.

Το 2024 οι αφίξεις ήταν περισσότερες από τις αναχωρήσεις, με το μεταναστευτικό ισοζύγιο να καταγράφει αύξηση 13.588 ατόμων. Συγκεκριμένα, 40.471 άτομα εγκαταστάθηκαν ή παρέμειναν στην Κύπρο για εργασία, ενώ 26.883 αναχώρησαν.

Την ίδια ώρα, ο αριθμός των γεννήσεων παρέμεινε σε καθοδική πορεία . Συγκεκριμένα το 2024 καταγράφηκαν 9.766 γεννήσεις, έναντι 10.241 το 2023, με το συνολικό ποσοστό γονιμότητας να παραμένει στα 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Πρόκειται για ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα, που θεωρείται αναγκαίο για τη φυσική αναπλήρωση του πληθυσμού χωρίς τη συμβολή της μετανάστευσης.

Παράλληλα, η Κύπρος αυξάνεται αριθμητικά, αλλά αλλάζει ηλικιακά. Τα παιδιά κάτω των 15 ετών αντιπροσωπεύουν το 15,2% του πληθυσμού, ενώ οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών αποτελούν πλέον το 18,3%.

Στον τομέα της θνησιμότητας, το 2024 καταγράφηκαν 6.753 θάνατοι, με το προσδόκιμο ζωής να παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, φτάνοντας τα 81,4 έτη για τους άνδρες και τα 85,8 έτη για τις γυναίκες.

Τα στοιχεία σκιαγραφούν μια δημογραφική πραγματικότητα που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Παρά την αύξηση του πληθυσμού λόγω της θετικής μεταναστευτικής ροής, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού αναδεικνύονται στις μεγαλύτερες δημογραφικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Κύπρος μέσα στα επόμενα χρόνια.

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