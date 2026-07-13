Επίθεση εναντίον αλλοδαπών σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στην Πόλη Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις αλλοδαποί κινούνταν με σκούτερ σε δρόμο της περιοχής, όταν επιβάτης διερχόμενου οχήματος τους επιτέθηκε με ρόπαλο.

Οι τρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να εντοπιστεί ο δράστης.

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