Με αφορμή την αναστάτωση που προκάλεσε βίντεο στο TikTok, το οποίο παρουσίαζε τη λίμνη Μαγκλή στη Λακατάμια ως χώρο κατάλληλο για κολύμβηση, η δήμαρχος Λακατάμιας Φωτούλα Χατζήπαπα ξεκαθάρισε ότι η περιοχή δεν είναι προσβάσιμη ούτε ασφαλής για το κοινό, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες να μην παρασύρονται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», η κ. Χατζήπαπα ανέφερε ότι αρχικά αντιμετώπισε το βίντεο ως ένα χιουμοριστικό περιεχόμενο, ωστόσο η μεγάλη απήχηση που έλαβε την ανησύχησε, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος κάποιοι να το εκλάβουν ως πραγματική πληροφορία.

«Όταν είδα ότι το θέμα συνεχιζόταν και αναπαραγόταν, ανησύχησα, γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε όσους ενδεχομένως να το έπαιρναν στα σοβαρά. Όποιος γνωρίζει τη λίμνη αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι χώρος όπου μπορεί κάποιος να κολυμπήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήμαρχος αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον δημιουργό του βίντεο, ο οποίος, όπως είπε, της εξήγησε πως επρόκειτο για χιουμοριστική ανάρτηση και δεν υπολόγισε ότι θα προκαλούσε τέτοια αναστάτωση. Τόνισε, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη ανησυχία του Δήμου ήταν το ενδεχόμενο νεαρά άτομα ή παιδιά να επιχειρήσουν να μεταβούν στη λίμνη, θέτοντας τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επίκληση του Δήμου Λακατάμιας μέσα στο επίμαχο βίντεο, σημειώνοντας πως αυτός ήταν ο λόγος που ο Δήμος αναγκάστηκε να εκδώσει άμεσα ανακοίνωση διάψευσης. Όπως εξήγησε, ο Δήμος δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει άδεια για κολύμβηση, καθώς η λίμνη βρίσκεται σε ιδιωτική γη και δεν ανήκει στη δημοτική αρχή. Η έκταση, όπως είπε, αποτελεί ιδιωτική περιουσία και ανήκει σε τρεις ιδιοκτήτες, μεταξύ των οποίων και η Μητρόπολη.

Η κ. Χατζήπαπα εξήγησε ακόμη ότι πρόκειται για τεχνητή λίμνη, η οποία δημιουργήθηκε για σκοπούς άρδευσης των αμπελώνων της περιοχής. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημαντική περιβαλλοντική της αξία, καθώς φιλοξενεί είδη χλωρίδας και πανίδας που δεν συναντώνται εύκολα αλλού, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά αναγκαία την προστασία της.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με στόχο η περιοχή να περιέλθει στην ιδιοκτησία του κράτους, ώστε να προστατευθεί και να αξιοποιηθεί ως φυσικός χώρος για ολόκληρη τη Λευκωσία. Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με τη Μητρόπολη, ενώ υπάρχει και ομάδα πρωτοβουλίας κατοίκων που στηρίζει την προσπάθεια, με τη συνδρομή της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Ερωτηθείσα για την ποιότητα του νερού, η δήμαρχος ήταν ξεκάθαρη ότι δεν πραγματοποιούνται αναλύσεις ή έλεγχοι όπως συμβαίνει σε οργανωμένους χώρους κολύμβησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο για κολύμβηση.

Αναφερόμενη, τέλος, στα παράπονα για τα κουνούπια στην περιοχή, σημείωσε ότι ο Δήμος προχωρεί σε ψεκασμούς όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει μέσα στη λίμνη, καθώς υπάρχουν ψάρια και άλλο οικοσύστημα που πρέπει να προστατευθεί. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έχουν δοθεί οδηγίες προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τη δημιουργία στάσιμων νερών στις αυλές και τις γλάστρες τους, ώστε να περιορίζεται η αναπαραγωγή των κουνουπιών.

Η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Δράσης Αρχαγγέλου

Πληθαίνουν οι ανησυχίες για το μέλλον της λίμνης Μαγκλή στον Αρχάγγελο, καθώς ομάδα πολιτών που έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την προστασία της κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς υγροτόπους της περιοχής. Με επιστολή της προς τα μέσα ενημέρωσης, η ομάδα επισημαίνει ότι η λίμνη, η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λακατάμιας, παραμένει εκτεθειμένη σε σοβαρές απειλές, καθώς αποτελεί ιδιωτική περιουσία, γεγονός που, όπως αναφέρει, δυσχεραίνει την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την προστασία της.

Σύμφωνα με την επιστολή, η ευρύτερη φυσική περιοχή παραμένει ουσιαστικά απροστάτευτη, ενώ η στάθμη του νερού βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 20 ετών. Η ομάδα αποδίδει την κατάσταση στη ραγδαία αστική ανάπτυξη μέχρι τα όρια της λίμνης, στην εγκατάλειψη της περιοχής, στην έντονη αλιευτική δραστηριότητα και στην απουσία βασικών υποδομών, όπως κάδοι απορριμμάτων, παράγοντες που, όπως τονίζει, έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των οργανισμών που συνθέτουν το οικοσύστημα.

Όπως αναφέρεται, τα μέλη της ομάδας έχουν ήδη αναλάβει, με δικά τους έξοδα και σε εθελοντική βάση, σειρά ενεργειών για τη διάσωση της λίμνης, πραγματοποιώντας επαφές με διάφορους φορείς. Παρότι, σύμφωνα με τους ίδιους, υπάρχει θετική ανταπόκριση από αρκετές υπηρεσίες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για οποιαδήποτε ουσιαστική και νόμιμη παρέμβαση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μοναδική οικολογική αξία της λίμνης, καθώς, όπως επισημαίνεται, φιλοξενεί ένα πολύτιμο οικοσύστημα με ψάρια, υδρόβια φυτά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια και θηλαστικά, το οποίο απειλείται άμεσα εάν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας.

Η ομάδα αποκαλύπτει ακόμη ότι, ύστερα από επιτόπια έρευνα, εντοπίστηκαν δύο ιδιαίτερα σημαντικά υδρόβια φυτά, τα Najas marina subsp. armata και Potamogeton perfoliatus, τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Το πρώτο κατατάσσεται ως εύτρωτο, ενώ το δεύτερο χαρακτηρίζεται ως κινδυνεύον, με τους συντάκτες της επιστολής να σημειώνουν ότι πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια είδη, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες απογραφές των κυπριακών υγροτόπων.

Όπως επισημαίνεται, η πτώση της στάθμης του νερού αποκάλυψε εκατοντάδες, ενδεχομένως και χιλιάδες, άτομα του Potamogeton perfoliatus, ενός από τα πλέον απειλούμενα υδρόβια φυτά της Κύπρου. Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας, ο συνολικός πληθυσμός του είδους στη χώρα εκτιμάται σε περίπου 80 άτομα, με συνεχή τάση μείωσης, ενώ η επιβίωσή του εξαρτάται άμεσα από τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων και απειλείται από την ξηρασία και τις μεταβολές στη χημική σύσταση του νερού.

Αντίστοιχα, σημαντικός πληθυσμός του Najas marina subsp. armata έχει γίνει πλέον ορατός λόγω της υποχώρησης των νερών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ο συνολικός πληθυσμός του συγκεκριμένου είδους στην Κύπρο ανέρχεται σε περίπου 2.500 άτομα, εκ των οποίων οι 2.000 βρίσκονται στο φράγμα της Άχνας, περιοχή που προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000.

Η επιστολή αναδεικνύει επίσης τον πλούτο της πανίδας που φιλοξενεί η λίμνη, καθώς στην περιοχή καταγράφονται προστατευόμενα είδη πτηνών, όπως ο σταχτοτσικνιάς, ο μελισσοφάγος, η αλκυόνη, ο κοκκινολαίμης, η πρασινοκέφαλη πάπια και η νερόκοτα, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία νυχτερίδων και άλλων νυκτόβιων ζώων.

Παράλληλα, στο οικοσύστημα της λίμνης ζουν φίδια, βάτραχοι, χελώνες, καραβίδες, σκαντζόχοιροι και αλεπούδες, με την ομάδα να προειδοποιεί ότι η συνεχής συρρίκνωση του φυσικού τους ενδιαιτήματος καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων προστασίας.

Κλείνοντας, τα μέλη της πρωτοβουλίας απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα προς τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν το θέμα μέσα από επιτόπια ρεπορτάζ, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητά τους να παρουσιάσουν αναλυτικά τα στοιχεία και τις προτάσεις τους για τη διάσωση της λίμνης Μαγκλή.

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