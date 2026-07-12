Ο Δήμος Λακατάμειας διαψεύδει κατηγορηματικά πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάνουν λόγο για παραχώρηση άδειας χρήσης της Λίμνης Μαγκλή από τον Δήμο ή τη Δήμαρχο.

Σε ανακοίνωσή του, διευκρινίζει ότι ουδέποτε χορηγήθηκε οποιαδήποτε άδεια για χρήση της λίμνης, επισημαίνοντας πως η Λίμνη Μαγκλή αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία και, ως εκ τούτου, ο Δήμος δεν διαθέτει την αρμοδιότητα ή τη δικαιοδοσία να επιτρέπει τη χρήση του χώρου.

Παράλληλα, προειδοποιεί το κοινό ότι η λίμνη είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και ακατάλληλη για κολύμβηση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, καλώντας τους πολίτες να μην την προσεγγίζουν, καθώς εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή τους.

Ο Δήμος αναφέρει επίσης ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία, ενώ καλεί τους πολίτες να μην υιοθετούν παραπλανητικές πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενημερώνονται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις του.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή βίντεο που έγινε τις τελευταίες ημέρες viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο πολίτης ισχυρίζεται ότι έχει δοθεί άδεια από τον Δήμο Λακατάμειας για χρήση της Λίμνης Μαγκλή.

Αυτούσια η ανακοίνωση στα ΜΚΔ:

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Λακατάμειας ενημερώνει το κοινό ότι έχουν περιέλθει σε γνώση του αναρτήσεις και δημοσιεύματα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία αναφέρουν ψευδώς ότι έχει δοθεί άδεια από τον Δήμο Λακατάμειας ή από τη Δήμαρχο για χρήση της Λίμνης Μαγκλή. Ο Δήμος διαψεύδει κατηγορηματικά τους πιο πάνω ισχυρισμούς.

Δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια, ούτε από τον Δήμο ούτε από τη Δήμαρχο, για χρήση της λίμνης, καθώς η Λίμνη Μαγκλή είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας και ο Δήμος δεν έχει οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία να παραχωρεί άδεια χρήσης του χώρου. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή του κοινού, καθώς η λίμνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ακατάλληλη για κολύμβηση ή για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.

Ως εκ τουτου, παρακαλούμε θερμά τους πολίτες να μην κάνουν χρήση της λίμνης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή.

Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία. Ο Δήμος Λακατάμειας καλεί το κοινό να αγνοεί ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενημερώνεται αποκλειστικά από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ