Στιγμές έντονης συγκίνησης εκτυλίχθηκαν στη Βρετανία, όταν οι στρατιωτικοί του Βασιλικού Ναυτικού που υπηρέτησαν για τέσσερις μήνες στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο επέστρεψαν στα σπίτια τους και αγκάλιασαν ξανά τις οικογένειές τους.

Οι συγγενείς τους είχαν συγκεντρωθεί στις εγκαταστάσεις της 820 Naval Air Squadron στην Κορνουάλη για να υποδεχθούν τα πληρώματα, με τις εικόνες της επανένωσης να αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση έπειτα από μια πολύμηνη αποστολή μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι στρατιωτικοί είχαν αναπτυχθεί στη RAF Ακρωτηρίου, μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που δέχθηκε η βάση τον Μάρτιο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή βρισκόταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Δύο ελικόπτερα Merlin Mk2 προσγειώθηκαν την Κυριακή στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πρώτα πληρώματα, ενώ ένα τρίτο επρόκειτο να επιστρέψει λίγο αργότερα.

Ο διοικητής της RNAS Culdrose, πλοίαρχος Τζέιμς Χολ, εξήρε το έργο των στρατιωτικών, επισημαίνοντας ότι τα ελικόπτερα Merlin αποτέλεσαν αναπόσπαστο μέρος της άμυνας της RAF Ακρωτηρίου απέναντι στις διαρκώς εξελισσόμενες απειλές.

«Μας ανατέθηκε μια δύσκολη αποστολή και ανταποκριθήκαμε πλήρως στις απαιτήσεις της. Είναι προνόμιο να καλωσορίζουμε τους ανθρώπους μας πίσω στις οικογένειές τους, μετά από μια περίοδο κατά την οποία δεν γνωρίζαμε πόσο θα διαρκούσε η ανάπτυξή τους», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η αποστολή οργανώθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τα πληρώματα να εγκαταλείπουν το συνηθισμένο επιχειρησιακό τους περιβάλλον στα αεροπλανοφόρα του Βασιλικού Ναυτικού, προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια της βρετανικής βάσης στην Κύπρο.

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