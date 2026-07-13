Δέκα χρόνια μετά τη δολοφονία του 22χρονου Βρετανού Τζορτζ Λόου στην Αγία Νάπα, οι γονείς του δηλώνουν ότι αισθάνονται «αηδία» και βαθιά απογοήτευση, καθώς οι δύο βασικοί ύποπτοι δεν έχουν ακόμη συλληφθεί ούτε οδηγηθεί σε δίκη.

Ο Τζορτζ Λόου μαχαιρώθηκε θανάσιμα το 2016 στην Αγία Νάπα, ενώ ο φίλος του, Μπεν Μπάρκερ, τραυματίστηκε σοβαρά αλλά επέζησε. Η κυπριακή Αστυνομία εξέδωσε διεθνή εντάλματα σύλληψης σε βάρος των Σαλί Αχμέτ και Μεχμέτ Ακπινάρ, οι οποίοι διέφυγαν στα κατεχόμενα αμέσως μετά το περιστατικό.

Παρά τα εντάλματα, η υπόθεση παραμένει σε αδιέξοδο. Η Αστυνομία Κύπρου επιβεβαίωσε στο BBC ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος, ενώ οι τουρκικές αρχές δεν παρέδωσαν τους υπόπτους στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που διαβίβασε η τουρκική πρεσβεία στο Λονδίνο, η Εισαγγελία της επαρχίας Χατάι αποφάσισε τελικά να μην ασκήσει δίωξη κατά του Μεχμέτ Ακπινάρ, χωρίς να δοθούν περισσότερες εξηγήσεις για την απόφαση. Για τον δεύτερο ύποπτο, Σαλί Αχμέτ, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την πορεία της έρευνας ή την τοποθεσία του.

Η μητέρα του θύματος, Χέλεν Λόου, περιέγραψε τον συνεχιζόμενο αγώνα της οικογένειας ως ψυχολογικά και σωματικά εξαντλητικό. Όπως ανέφερε, η οικογένεια δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να διεκδικεί δικαιοσύνη για τον γιο της.

Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και, σύμφωνα με την κυπριακή Αστυνομία, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο συνεργασίας που να επιτρέπει την αποστολή αποδεικτικού υλικού στις τουρκικές αρχές. Παρότι οι ανακριτές στην Κύπρο έχουν συλλέξει σημαντικά στοιχεία, όπως DNA, μαρτυρίες, πιθανά βίντεο και τα φερόμενα όπλα της επίθεσης, αυτά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω της προβλεπόμενης δικαστικής συνεργασίας.

Ο Βρετανός βουλευτής του Ντάρτφορντ, Τζιμ Ντίκσον, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη δεκαετή καθυστέρηση και ανακοίνωσε ότι θα φέρει το θέμα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ασκώντας πιέσεις προς το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών για την εξεύρεση λύσης που θα επιτρέψει την απονομή δικαιοσύνης, είτε ενώπιον κυπριακού είτε τουρκικού δικαστηρίου.

Από την πλευρά του, ο αναλυτής διεθνών σχέσεων Τζέιμς Κερ-Λίντσεϊ επεσήμανε ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται αιτήματα έκδοσης από κράτος που δεν αναγνωρίζει επισήμως, γεγονός που αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η υπόθεση παραμένει άλυτη.

Η οικογένεια του Τζορτζ Λόου επιμένει ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την προσπάθεια να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι, ακόμη και μετά από δέκα χρόνια, η απώλεια του γιου τους παραμένει ανοιχτή πληγή.