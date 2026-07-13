Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας, στις 22:12, σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και μεγάλο καλαμιώνα κοντά στις εγκαταστάσεις της ανοικτής λαϊκής αγοράς στα Λειβάδια, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αγίας Νάπας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λάρνακας και της ΕΜΑΚ, με συνολικά πέντε πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και όχημα με ομάδα διάσωσης, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της αγοράς.

Από τις φλόγες και την έντονη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές σε ορισμένες από τις πρόχειρες κατασκευές της ανοικτής λαϊκής αγοράς. Παράλληλα, επηρεάστηκαν κύλινδρα υγραερίου που βρίσκονταν στον χώρο, τα οποία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτρέποντας τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και εκσκαφέας του Δημοτικού Διαμερίσματος Λειβαδιών, συμβάλλοντας στις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε αρχικά στον καλαμιώνα και στη συνέχεια να επεκτάθηκε στην παρακείμενη βλάστηση. Τα ακριβή αίτια εκδήλωσής της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.