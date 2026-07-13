Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει: Σε δασική πυρκαγιά δεν διασχίζουμε τις φλόγες με το αυτοκίνητο, δεν τρέχουμε προς το βουνό, δεν κάνουμε τον ήρωα, καλούμε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112

Η πυρκαγιά στην Αλμερία της Ισπανίας έχει προκαλέσει ήδη τουλάχιστον 12 θανάτους και φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα ερώτημα που σχεδόν κανείς δεν θέτει μέχρι να είναι πολύ αργά: τι πρέπει να κάνει κανείς αν τον φτάσουν οι φλόγες.

Η Πολιτική Προστασία, οι μονάδες Εκτάκτων Αναγκών και τα σωστικά συνεργεία επιμένουν πάντοτε στο ίδιο: η τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο να σωθεί κανείς ή όχι.

Αν η φωτιά σας αιφνιδιάσει σε ανοιχτό χώρο

Ο πρώτος κανόνας δεν είναι να τρέξετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Πρέπει να απομακρυνθείτε από το μέτωπο της φωτιάς από τα πλάγια, κόντρα στον άνεμο, και, αν το επιτρέπει το έδαφος, να αναζητήσετε καταφύγιο σε ήδη καμένη περιοχή, όπου η καύσιμη ύλη έχει εξαφανιστεί και οι φλόγες δεν θα ξαναπεράσουν.

Καλό είναι να αποφεύγονται τα φαράγγια, οι πλαγιές και οι στενές χαράδρες, γιατί ο θερμός αέρας ανεβαίνει και η φωτιά κινείται πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι σε επίπεδο έδαφος. Αν υπάρχει μαντίλι, βρέξτε το και καλύψτε τη μύτη και το στόμα για να φιλτράρετε τον καπνό· η αναπνοή κοντά στο έδαφος, με μικρές εισπνοές, βοηθά επίσης. Και μια σύσταση που ξαφνιάζει όσους δεν τη γνωρίζουν: Ποτέ μην καταφεύγετε σε πηγάδια ή σπήλαια, γιατί το οξυγόνο εξαντλείται πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζετε.

Αν η φωτιά σας βρει μέσα στο όχημα σας

Πολλοί μπορεί να θεωρήσουν ότι το αυτοκίνητο είναι μια φλεγόμενη παγίδα. Δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, αν κάποιος ενεργήσει ψύχραιμα. Πρώτο βήμα είναι να αναζητήσετε ένα τμήμα χωρίς βλάστηση ή ήδη καμένο και να σταματήσετε εκεί, ποτέ στη μέση δρόμου με πυκνό καπνό.

Στη συνέχεια, κλείστε πόρτες και παράθυρα, σβήστε τον εξαερισμό ώστε να μην εισέλθει καπνός και ανάψτε τα φώτα, ώστε τα συνεργεία διάσωσης να μπορούν να εντοπίσουν το όχημα μέσα στη θολούρα. Το να βγείτε τρέχοντας από το αυτοκίνητο είναι από τις πιο επικίνδυνες αποφάσεις που μπορείτε να πάρετε: έξω η θερμοκρασία είναι υψηλότερη και ο αποπροσανατολισμός σχεδόν πλήρης.

Αν συναντήσετε τη φωτιά ενώ οδηγείτε, δεν πρέπει ποτέ να επιταχύνετε προς το μέτωπο και τον καπνό. Η ορατότητα μπορεί να μηδενιστεί και να προκληθεί ατύχημα με εμπόδια που δεν φαίνονται. Σε αυτή την περίπτωση, το καλύτερο είναι να κάνετε μεταβολή και να επιστρέψετε από τον δρόμο απ’ όπου ήρθατε, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια.

Αν η προειδοποίηση σας βρει στο σπίτι

Όταν οι φλόγες απειλούν μια κατοικία και απαιτείται εκκένωση, πρέπει να πάρετε μαζί σας μόνο τα απολύτως απαραίτητα: έγγραφα, φάρμακα, νερό και το κινητό, και να κλείσετε πόρτες και παράθυρα πριν φύγετε, εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει. Και εδώ έρχεται το σημείο που είναι πιο δύσκολο να γίνει κατανοητό μέσα στην ένταση: πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι διαδρομές που υποδεικνύουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ποτέ ένα δασικό μονοπάτι ή ένας «συντομότερος» δρόμος με δική σας πρωτοβουλία.

Οι δευτερεύοντες δρόμοι χωρίς συντονισμό είναι, ακριβώς, τα σημεία όπου σημειώθηκαν ορισμένες από τις πιο τραγικές καταστάσεις των τελευταίων ωρών στην Αλμερία, όπου η ταχύτητα της φωτιάς εγκλώβισε σε αδιέξοδο ομάδες ανθρώπων που έφευγαν μόνοι τους.

Αν η φωτιά πιάσει τα ρούχα σας

Αν πάρουν φωτιά τα ρούχα σας, αποφύγετε να τρέξετε, καθώς η κίνηση μπορεί να ενισχύσει τις φλόγες. Αντί γι’ αυτό, ξαπλώστε στο έδαφος και κυλιστείτε μέχρι να σβήσει η φωτιά ή καλυφθείτε με μια κουβέρτα για να την πνίξετε. Αφού σβήσουν οι φλόγες, μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τα καμένα ρούχα, καθώς μπορεί να έχουν κολλήσει στο δέρμα.

Αν βρείτε κάποιον με εγκαύματα και ο χώρος είναι ασφαλής, φροντίστε να παραμείνει ξαπλωμένος στο πλάι και μην αφαιρέσετε τα ρούχα που έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά. Προτεραιότητα είναι να καλέσετε αμέσως το 112 και να περιμένετε την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τι δεν πρέπει να κάνετε ποτέ

Να αγνοήσετε μια εντολή εκκένωσης. Να προσπαθήσετε να επιστρέψετε σε περιοχή που έχει αδειάσει πριν το επιτρέψουν οι αρχές. Να σταματήσετε για να τραβήξετε βίντεο τη φωτιά στη μέση μιας οδού διαφυγής. Και, φυσικά, να επιχειρήσετε να τη σβήσετε χωρίς εξοπλισμό και εκπαίδευση. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν σώζει ζωές· αρκετές τις έχουν κοστίσει.

Ο αριθμός που πρέπει να θυμάστε

Με κάθε ένδειξη φωτιάς, το πρώτο βήμα είναι να καλέσετε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112 και να δώσετε την τοποθεσία όσο το δυνατόν πιο ακριβώς: όσο νωρίτερα ενεργοποιηθεί ο συναγερμός, τόσο γρηγορότερα φτάνουν τα μέσα.

Αν εντοπίσετε καπνό ή φωτιά, ενημερώστε αμέσως το Τμήμα Δασών στο τηλ. 1407

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Πηγή: Euronews